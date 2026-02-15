Marcelo Gallardo conoció el duro informe de Andrés Merlos tras su expulsión

River Plate no logra consolidar su juego y perdió por segunda vez consecutiva en el Torneo Apertura: primero cayó 4 a 1 en el Estadio Monumental y ahora 1 a 0 en La Paternal. Para colmo, Marcelo Gallardo fue expulsado ante Argentinos Juniors luego de aplaudir de manera irónica a Andrés Merlos, el árbitro del partido.
En el minuto 35 del primer tiempo Hernán López Muñoz abrió el marcador y la frustración de Gallardo comenzó a relucir al punto que cuando el colegiado sancionó un tiro libre a favor del Millonario el entrenador comenzó a aplaudir de manera irónica.
“MALA PERSONA SOS VOS QUE LO HICISTE ECHAR A DEMICHELIS”.
La dura contestación de Andrés Merlo luego de que Marcelo Gallardo le diga que es un: “PÉSIMO ÁRBITRO”
Andrés Merlos no dejó pasar la situación y le dijo "a mi no me aplaudas" mientras le sacaba la tarjeta roja. De esta manera el técnico de River tuvo que retirarse del campo de juego.
Revelaron el duro informe de Andrés Merlos sobre la expulsión de Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo se retiró del banco de suplentes, pero decidió no dirigirse a los vestuarios. De esta manera, permaneció en la puerta del túnel con el objetivo de hablar con el árbitro mendocino, algo que finalmente consiguió, aunque en muy malos términos: el entrenador le dijo "sos una mala persona", mientras que el juez le respondió "mala persona sos vos, que hiciste echar a Martín Demichelis".
Una vez finalizado el partido, hubo preocupación en River Plate respecto de la posible sanción que podía recibir Gallardo, ya que se esperaba un duro informe del árbitro Andrés Merlos, algo que finalmente ocurrió.
Es que el colegiado detalló los motivos de la expulsión haciendo hincapié en que el actuar del entrenador fue inaceptable frente a la "investidura arbitral" y lo dividió en tres puntos importantes: conducta inadecuada, ironía contra la autoridad y desaprobación de fallos.
No es la primera vez que Marcelo Gallardo se enfrenta a Andrés Merlos
No se trata de una disputa nueva ya que en 2022 hubo un cruce entre Gallardo y Merlos en un River - Barracas Central por Copa Argentina donde el entrenador declaró que "no se vio un árbitro sólido" y aseguró que el Millonario había ganado "pese a Merlos".
Luego de conocerse el informe arbitral surgieron dudas con respecto a cuántos partidos de sansión le podían dar a Gallardo y el panorama es bastante alentador. Es que al no considerarse como una agresión física ni un insulto de extrema gravedad, el Tribunal de Disciplina podría darle una sanción leve: una fecha de suspensión.
Además, River tiene la posibilidad de pagar una multa económica por lo que contará con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes para dirigir en el trascendental partido contra Vélez Sarsfield, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura y que se jugará en el Estadio José Amalfitani el próximo domingo desde las 18.30.
Los próximos partidos de Marcelo Gallardo
32avos de final Copa Argentina: vs Ciudad de Bolivar (en San Luis) - Martes 17 de febrero a las 22.
Fecha 6 (Interzonal): vs. Vélez Sarsfield (V) - Domingo 22 de febrero a las 18.30.
Fecha 7: vs. Banfield (L) - Jueves 26 de febrero a las 19.30.
Fecha 8: vs. Independiente Rivadavia (V) - Lunes 2 de marzo a las 21.30.
Fecha 9: vs. Atlético Tucumán (L) - Domingo 8 de marzo a las 21.15.