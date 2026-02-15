Marcelo Gallardo conoció el duro informe de Andrés Merlos tras su expulsión

arbitro, andres merlos Andrés Merlos le sacó la tarjeta roja a Marcelo Gallardo.

Revelaron el duro informe de Andrés Merlos sobre la expulsión de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo se retiró del banco de suplentes, pero decidió no dirigirse a los vestuarios. De esta manera, permaneció en la puerta del túnel con el objetivo de hablar con el árbitro mendocino, algo que finalmente consiguió, aunque en muy malos términos: el entrenador le dijo "sos una mala persona", mientras que el juez le respondió "mala persona sos vos, que hiciste echar a Martín Demichelis".

Una vez finalizado el partido, hubo preocupación en River Plate respecto de la posible sanción que podía recibir Gallardo, ya que se esperaba un duro informe del árbitro Andrés Merlos, algo que finalmente ocurrió.

Es que el colegiado detalló los motivos de la expulsión haciendo hincapié en que el actuar del entrenador fue inaceptable frente a la "investidura arbitral" y lo dividió en tres puntos importantes: conducta inadecuada, ironía contra la autoridad y desaprobación de fallos.

No es la primera vez que Marcelo Gallardo se enfrenta a Andrés Merlos

No se trata de una disputa nueva ya que en 2022 hubo un cruce entre Gallardo y Merlos en un River - Barracas Central por Copa Argentina donde el entrenador declaró que "no se vio un árbitro sólido" y aseguró que el Millonario había ganado "pese a Merlos".

Luego de conocerse el informe arbitral surgieron dudas con respecto a cuántos partidos de sansión le podían dar a Gallardo y el panorama es bastante alentador. Es que al no considerarse como una agresión física ni un insulto de extrema gravedad, el Tribunal de Disciplina podría darle una sanción leve: una fecha de suspensión.

Además, River tiene la posibilidad de pagar una multa económica por lo que contará con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes para dirigir en el trascendental partido contra Vélez Sarsfield, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura y que se jugará en el Estadio José Amalfitani el próximo domingo desde las 18.30.

