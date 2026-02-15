Diego Simeone le respondió a Jan Oblak tras el papelón ante Rayo Vallecano

Fue así que declaró frente a los micrófonos de DAZN en el campo de juego: "Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, hacer partidos como este".

El palito para Diego Simeone continuó ya que el Atlético Madrid quedó muy lejos de la punta aunque tiene grandes posibilidades de clasificar a la final de la Copa del Rey ya que goleó al Barcelona en el primer partido de las semifinales: "Los partidos no se eligen, hay que jugar siempre al máximo, hay que ganar y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así".

Embed "Parece que LALIGA se ha tirado. Los partidos no se eligen. Todos los partidos hay que jugar al máximo"



Las palabras de Jan Oblak tras la contundente derrota del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano#LALIGAenDAZN pic.twitter.com/p89E9QFfJB — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2026

"No se puede elegir los partidos, hay que jugar todos para ganar", concluyó el arquero profundamente enojoado.

Diego Simeone Diego Simeone no está de acuerdo con su arquero.

La respuesta de Diego Simeone

El entrenador argentino se expresó en conferencia de prensa sobre el nivel presentado por el Atlético Madrid: "Fueron superiores, no tuvimos ocasiones. No fue por intensidad y ganas. Nos faltaron mejores elecciones dentro del campo".

"Jugamos mal, ellos jugaron mejor y tienes más opciones. No tuvimos transiciones, ni últimos pases buenos. Fueron mejores", explicó Diego Simeone.

Además, se refirió a las palabras que tuvo Jan Oblak y decidió manifestarse en desacuerdo con una frase tajante: "No comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos pero jugó mal".

El Atlético Madrid tiene 45 puntos mismo cantidad que el Villareal, pero con peor diferencia de gol, por lo que está ubicado en la cuarta posición. A tan solo cuatro puntos está el Real Betis, quienes buscan superar al conjunto del Cholo Simeone para quedarse con el último boleto para la próxima Champions League.