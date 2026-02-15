Boca no pudo con Platense en La Bombonera y hubo silbidos

Boca Juniors empató sin goles con Platense en La Bombonera este domingo, por la quinta fecha del Torneo Apertura. Hubo enojo de los hinchas xeneizes.
Tras el empate con el Calamar, el equipo orientado por Claudio Úbeda lleva 7 unidades, está a cuatro de Vélez, el líder de la Zona A. El Xeneize acumula dos partidos sin triunfos, ya que la última vez que ganó fue el 1° de febrero ante Newell's por 1 a 0, de local.
Juan Ignacio Saborido estrelló un remate en el palo a los 10 minutos del primer tiempo. Se salvaba Boca.
A los 32' el paraguayo desbordó y metió un centro para el cabazazo de Lucas Janson y la atajó Matías Borgogno.
Apenas comenzó el complemento Janson tuvo un mano a mano con Borgogno, que le ahogó el grito de gol.
El ingresado Gonzalo Gelini a los 21' del complemento, con un cabezazo, estuvo cerca de marcar el primero para los dirigidos por Claudio Úbeda.
Pero el local no podía marcar y había enojo en La Bombonera.
Tras jugar con Platense, el Xeneize recibirá a Racing, por la sexta fecha del certamen local.