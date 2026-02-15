Boca no pudo con Platense en La Bombonera y hubo silbidos

boca-platense

Juan Ignacio Saborido estrelló un remate en el palo a los 10 minutos del primer tiempo. Se salvaba Boca.

A los 32' el paraguayo desbordó y metió un centro para el cabazazo de Lucas Janson y la atajó Matías Borgogno.

Apenas comenzó el complemento Janson tuvo un mano a mano con Borgogno, que le ahogó el grito de gol.

El ingresado Gonzalo Gelini a los 21' del complemento, con un cabezazo, estuvo cerca de marcar el primero para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Pero el local no podía marcar y había enojo en La Bombonera.

Lo que viene para Boca en el Torneo Apertura

Tras jugar con Platense, el Xeneize recibirá a Racing, por la sexta fecha del certamen local.