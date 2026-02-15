Los penales del ascenso de FADEP al Federal A desataron la polémica en las redes sociales

El experimentado delantero de 42 años definió en las dos oportunidades al palo derecho del arquero Exequiel Lara, sin embargo la polémica se inició cuando en las redes sociales subieron el video de la decisión del árbitro Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil).

Rápidamente FADEP se convirtió en tendencia en la red social X (ex Twitter) y los usuarios comenzaron a opinar sobre las jugadas que llevaron al equipo mendocino al Federal A.

Por los comentarios sobre el arbitraje de Diego Novelli en la definición para ascender al #FederalA pic.twitter.com/wn3y52ySTO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026

Las imágenes compartidas por Pasión Sanrafaelina encendieron un debate sobre si las decisiones tomadas por el árbitro del partido fueron las correctas.

FADEP FADEP celebra uno de sus goles que les permitió el tan deseado ascenso. Prensa FADEP.

Los penales de FADEP encendieron la polémica

En el video que ha sido reproducido más de 68 mil veces y que ha sido compartido un centenar de oportunidades se pueden apreciar las dos jugadas de la polémica que terminaron con los dos penales sancionados a favor de FADEP.

Los usuarios que comentaron la publicación tienen algo en común: manifiestan el enojo y la indignación por el actuar del árbitro Diego Saúl Novelli.

"Ni disimulan, total en 2 dias no se acuerda nadie", expresa uno de los usuarios mientras que otro agregó: "Robo, robo, maldito robo". Además, otro comentó: "Que asco da el fútbol argentino".