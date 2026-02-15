Los penales del ascenso de FADEP al Federal A desataron la polémica en las redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el lugar donde miles de internautas pueden dar su punto de vista con respecto a diferentes temáticas y en la tarde del domingo FADEP fue el punto de debate por dos razones: por un lado, ascendieron al Federal A y, por el otro, en la final le sancionaron dos penales a favor.
El primero fue a los 11 minutos del segundo tiempo cuando Gonzalo Klusener cayó dentro del área al intentar conectar con su cabeza un centro de Ezequiel Bonacorso; el segundo fue en el minuto 47, cuando el partido estaba empatado 2 a 2, lo que desató la bronca de los jugadores de La Amistad de Cipolletti.
Los penales de FADEP en la final del Torneo Regional Amateur
El experimentado delantero de 42 años definió en las dos oportunidades al palo derecho del arquero Exequiel Lara, sin embargo la polémica se inició cuando en las redes sociales subieron el video de la decisión del árbitro Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil).
Rápidamente FADEP se convirtió en tendencia en la red social X (ex Twitter) y los usuarios comenzaron a opinar sobre las jugadas que llevaron al equipo mendocino al Federal A.
Las imágenes compartidas por Pasión Sanrafaelina encendieron un debate sobre si las decisiones tomadas por el árbitro del partido fueron las correctas.
Los penales de FADEP encendieron la polémica
En el video que ha sido reproducido más de 68 mil veces y que ha sido compartido un centenar de oportunidades se pueden apreciar las dos jugadas de la polémica que terminaron con los dos penales sancionados a favor de FADEP.
Los usuarios que comentaron la publicación tienen algo en común: manifiestan el enojo y la indignación por el actuar del árbitro Diego Saúl Novelli.
"Ni disimulan, total en 2 dias no se acuerda nadie", expresa uno de los usuarios mientras que otro agregó: "Robo, robo, maldito robo". Además, otro comentó: "Que asco da el fútbol argentino".