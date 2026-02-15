Vuelta de Mendoza 2026: Nicolás Traico se quedó con la tercera etapa y hay nuevo líder en la general

Nicolás Traico, de la Municipalidad de Godoy Cruz, ganó este domingo la tercera etapa de la Vuelta de Mendoza 2026, que unió Luján de Cuyo con Las Heras. Cristian Moyano quedó como líder de la clasificación general.
Esta etapa unió Luján de Cuyo con Las Heras, Villavicencio, y tuvo la llegada en la Cruz del Paramillo -la última vez fue en 1994-, punto más alto de la reserva provincial Villavicencio y que fuera una clásica meta de montaña del ciclismo mendocino.
Nota en elaboración.