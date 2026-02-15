Ramón Díaz reflexionó sobre la importancia de ganar en medio del mal momento de River

Actualmente son varios los nombres que comenzaron a sonar como posibles reemplazantes del Muñeco y, en medio de la danza de apellidos fuertes, es Ramón Díaz quien se expresó en Instagram haciendo hincapié en la importancia de ganar, en un conjunto de imágenes donde trae a colación los diferentes equipos en los que estuvo como jugador y como técnico.

Las fotos las acompañó con una sentida reflexión: "Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ramon Diaz (@ramondiaz_dt)

El texto continúa: "Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!".

Ramón Díaz Ramón Díaz y una imagen que dio la vuelta al mundo.

Ramón Díaz está sin trabajo

La última experiencia de Ramón Díaz como entrenador fue en el Brasileirao donde fue apartado de su cargo en el Inter de Porto Alegre ya que tuvo una floja campaña y estuvo peleando el descenso hasta último momento.

Fue así que, a falta de dos partidos para que terminara el campeonato, fue reemplazado y, finalmente, el equipo logró mantener la categoría. Ramón Díaz tiene la particularidad de conseguir trabajo rápidamente: en los últimos seis clubes en los que estuvo, solo tuvo tres meses de descanso antes de firmar con su siguiente equipo.

Ante el mal momento que está atravesando Marcelo Gallardo en River, Ramón Díaz es un técnico conocido y ganador con un nombre que los hinchas del Millonario siempre han respaldado.