Estados Unidos recupera una reliquia de la Guerra Fría y crea un sigiloso bastión militar a kilómetros de China

En 2025 se inauguró un astillero modernizado operado por HD Hyundai Heavy Industries Philippines, capaz de doblar la capacidad de construcción naval del país y pensado tanto para uso comercial como para potenciales necesidades estratégicas. El proyecto, Apodado Agila Subic, involucra inversión surcoreana, apoyo estadounidense, y está programado para crear miles de empleos y revitalizar la industria marítima local.

Subic Bay Naval Base (2)

La importancia de esta naval para Estados Unidos

Más allá del impulso industrial, la base ha empezado a recuperar funciones de interés para la cooperación en seguridad. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha alquilado un almacén de gran escala bajo el Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), un marco que permite la preposicion de equipo y materiales sin establecer bases permanentes en suelo filipino.

Además, altos mandos han indicado que están estudiando la viabilidad de ubicar en Subic instalaciones de fabricación o almacenamiento de municiones antes de 2026, una señal de que la infraestructura puede servir a operaciones futuras más amplias. Este momento estratégico se da en un contexto en el que el Mar de China Meridional y el estrecho entre Filipinas y Taiwán son espacios de disputa marítima y presencia militar creciente, principalmente por la expansión de fuerzas chinas y la reiterada defensa de sus reclamos territoriales.