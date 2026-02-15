En medio de crecientes tensiones geopolíticas en el Indo-Pacífico, Estados Unidos ha dado un paso silencioso pero estratégico. Se recuperar una reliquia de la Guerra Fría y transformarla en un bastión militar altamente sigiloso, ubicado a apenas unos kilómetros de la costa continental de China.
Estados Unidos recupera una reliquia de la Guerra Fría y crea un sigiloso bastión militar a kilómetros de China
La revitalización de esta base por parte de Estados Unidos constituye un retorno físico al mapa militar y un reajuste simbólico del equilibrio regional
La operación, que combina tecnología de punta con antiguos activos militares, refleja no solo la memoria histórica de un enfrentamiento que marcó el siglo XX, sino también la apuesta de Washington por mantener presencia y vigilancia en un escenario donde cada movimiento cuenta.
Subic Bay Naval Base, ubicada en la provincia de Zambales, al noroeste de Manila y a poco más de mil kilómetros de Taiwán y la China continental, fue el eje de la presencia naval de Estados Unidos en Asia hasta 1992. Tras su devolución a Filipinas y años como zona económica especial, hoy se erige como centro de actividades que combinan industria naval, logística militar y alianzas internacionales.
En 2025 se inauguró un astillero modernizado operado por HD Hyundai Heavy Industries Philippines, capaz de doblar la capacidad de construcción naval del país y pensado tanto para uso comercial como para potenciales necesidades estratégicas. El proyecto, Apodado Agila Subic, involucra inversión surcoreana, apoyo estadounidense, y está programado para crear miles de empleos y revitalizar la industria marítima local.
La importancia de esta naval para Estados Unidos
Más allá del impulso industrial, la base ha empezado a recuperar funciones de interés para la cooperación en seguridad. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha alquilado un almacén de gran escala bajo el Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), un marco que permite la preposicion de equipo y materiales sin establecer bases permanentes en suelo filipino.
Además, altos mandos han indicado que están estudiando la viabilidad de ubicar en Subic instalaciones de fabricación o almacenamiento de municiones antes de 2026, una señal de que la infraestructura puede servir a operaciones futuras más amplias. Este momento estratégico se da en un contexto en el que el Mar de China Meridional y el estrecho entre Filipinas y Taiwán son espacios de disputa marítima y presencia militar creciente, principalmente por la expansión de fuerzas chinas y la reiterada defensa de sus reclamos territoriales.