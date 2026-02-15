Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional tras empatar con Ciudad de Bolívar

Tras el empate ante Ciudad de Bolívar, en el estreno oficial en la Primera Nacional 2026 en el Feliciano Gambarte,Godoy Cruz seguirá su recorrido jugando de visitante ante Defensores de Belgrano. Será la segunda presentación del Tomba en el certamen.
El encuentro, válido por la 2da fecha, se jugará el próximo domingo 22 de febrero desde las 17, en Núñez, en el segundo partido como entrenador de Mariano Toedtli en el Expreso. En el primer partido el DT fue cuestionado por un sector de la parcialidad del Tomba, que se fue muy disconforme con el rendimiento del equipo.
Así llega Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz
Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz, es conducido por Fabián Nardozza y viene de igualar 1 a 1 de visitante ante el Deportivo Morón, en su primera presentación en el torneo.
Deportivo Madryn será el próximo partido de local
Luego de enfrentar al Dragón, el Bodeguero afrontará su segundo cotejo en condición de local frente a Deportivo Madryn. El encuentro ante el Aurinegro se jugará el domingo 1 de marzo a las 17. El conjunto de Puerto Madryn viene de perder de visitante ante Colón por 2 a 1.
Se viene una seguidilla de partidos importantes para el Tomba, que en su estreno no pudo ganarle de local a Ciudad de Bolívar, quedó en deuda con sus simpatizantes y buscará ganar sus primeros tres puntos ante el Dragón en Núñez.
Los próximos cinco partidos que afrontará Godoy Cruz:
vs. Defensores de Belgrano, de visitante, domingo 22 de febrero a las 17
vs. Deportivo Madryn, de local, domingo 1 de marzo a las 17
vs. Central Norte, de visitante, domingo 8 de marzo a las 18
vs Ferro de local, sábado 14 de marzo desde las 19.30
vs Chaco For Ever de visitante, sábado 21 de marzo a las 21