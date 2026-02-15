Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional tras empatar con Ciudad de Bolívar

Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz. Mariaono Toedtli, entrenador de Godoy Cruz, se fue cuestionado en su primer partido ante Ciudad de Bolívar. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El encuentro, válido por la 2da fecha, se jugará el próximo domingo 22 de febrero desde las 17, en Núñez, en el segundo partido como entrenador de Mariano Toedtli en el Expreso. En el primer partido el DT fue cuestionado por un sector de la parcialidad del Tomba, que se fue muy disconforme con el rendimiento del equipo.

Así llega Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz

Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz, es conducido por Fabián Nardozza y viene de igualar 1 a 1 de visitante ante el Deportivo Morón, en su primera presentación en el torneo.