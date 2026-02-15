Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Torneo Apertura

Boca empata con Platense en La Bombonera

Boca Juniors recibe a Platense por la 5ª fecha del Torneo Apertura y buscando recuperarse de la caída frente a Vélez

Boca Juniors empata sin goles con Platense en La Bombonera este domingo, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Iker Zufiabre. El juvenil de Boca que debutó la fecha pasada con un golazo frente a Vélez podría entrar en el once titular que jugará con Platense.

Iker Zufiabre. El juvenil de Boca que debutó la fecha pasada con un golazo frente a Vélez podría entrar en el once titular que jugará con Platense.

Boca no encuentra regularidad en el presente Torneo Apertura 2026 y marcha noveno en el grupo A que encabeza Vélez, sumando 6 unidades, producto de dos triunfos y dos derrotas, y queda por ahora fuera de los ocho que pasan a los playoffs, a una unidad de San Lorenzo (empató el sábado) que cierra este grupo privilegiado.

Juan Ignacio Saborido estrelló un remate en el palo a los 10 minutos del primer tiempo. Se salvaba Boca.

