Boca empata con Platense en La Bombonera

Boca Juniors empata sin goles con Platense en La Bombonera este domingo, por la quinta fecha del Torneo Apertura.
Boca Juniors recibe a Platense por la 5ª fecha del Torneo Apertura y buscando recuperarse de la caída frente a Vélez
Boca no encuentra regularidad en el presente Torneo Apertura 2026 y marcha noveno en el grupo A que encabeza Vélez, sumando 6 unidades, producto de dos triunfos y dos derrotas, y queda por ahora fuera de los ocho que pasan a los playoffs, a una unidad de San Lorenzo (empató el sábado) que cierra este grupo privilegiado.
Juan Ignacio Saborido estrelló un remate en el palo a los 10 minutos del primer tiempo. Se salvaba Boca.