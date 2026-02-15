Ariel Broggi se quedó con un gusto amargo tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Talleres en Córdoba

Ariel Broggi no pudo ocultar su molestia por el el resultado negativo y reveló: "Nos vamos con bronca, pero es el camino. Vamos a ser un dolor de cabeza para muchos equipos. Ahora hay que pensar en el próximo rival y buscar un resultado positivo".

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1) Agustín Módica marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Talleres de Córdoba. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

”Hemos hecho un partido muy bueno, sabíamos del rival que nos enfrentábamos. Los detalles los pagamos caro”.



”Nos vamos con bronca, pero es el camino. Vamos a ser un dolor de cabeza para muchos equipos”.



Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras la derrota ante Talleres, tendrá dos partidos en su cancha en este Torneo Apertura. El primer encuentro, válido por la 6ta fecha, se jugará el viernes 20 de febrero a las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie y allí el Mensana se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata; luego el Lobo afrontará otro cotejo en condición de local frente a Independiente de Avellaneda, el martes 24 desde las 22.

Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado, ya que acumula 6 puntos tras 2 triunfos y 3 derrotas.

En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y el pasado sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.