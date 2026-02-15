Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Ariel Broggi se quedó con un gusto amargo tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Talleres en Córdoba

Ariel Broggi, el DT de Gimnasia y Esgrima, analizó la derrota ante Talleres, en Córdoba, por la 5ta fecha del Torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima analizó la derrota ante Talleres.

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima analizó la derrota ante Talleres.

Gimnasia y Esgrima enfrentó a Talleres de Córdoba por la 5ª fecha eel Torneo Apertura 2026, en calidad de visitante y cayó por 2 a 1 en el estadio Mario Kempes. El entrenador mensana, Ariel Broggi, analizó la derrota del Lobo en la conferencia de prensa y consideró que sus jugadores tuvieron una buena actuación.

gimnasia y esgrima entreno
Gimnasia y Esgrima tras la derrota ante Talleres tiene el foco puesto en el Lobo Platense.

Gimnasia y Esgrima tras la derrota ante Talleres tiene el foco puesto en el Lobo Platense.

El Lobo arrancó perdiendo el partido, lo empató con un tanto de Agustín Módica y luego le marcaron el segundo en el estadio Mario Kempes, de Córdoba. En ese escenario el Lobo nunca había perdido con la T.

"Hemos hecho un partido muy bueno, sabíamos del rival que nos enfrentábamos, donde tiene mucha jerarquía. Los detalles los pagamos caro, creo que es injusta la derrota. Las sensaciones que nos llevamos son positivas a pesar de la derrota" arrancó diciendo Ariel Broggi, el DT de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi no pudo ocultar su molestia por el el resultado negativo y reveló: "Nos vamos con bronca, pero es el camino. Vamos a ser un dolor de cabeza para muchos equipos. Ahora hay que pensar en el próximo rival y buscar un resultado positivo".

futbol-talleres-gimnasia-gol modica (1)
Agustín Módica marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Talleres de Córdoba.

Agustín Módica marcó el gol de Gimnasia y Esgrima ante Talleres de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GambetaLP/status/2023034480978530346&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras la derrota ante Talleres, tendrá dos partidos en su cancha en este Torneo Apertura. El primer encuentro, válido por la 6ta fecha, se jugará el viernes 20 de febrero a las 22.15 en el estadio Víctor Legrotaglie y allí el Mensana se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata; luego el Lobo afrontará otro cotejo en condición de local frente a Independiente de Avellaneda, el martes 24 desde las 22.

Gimnasia y Esgrima lleva 5 presentaciones en este Torneo Apertura y no ha empatado, ya que acumula 6 puntos tras 2 triunfos y 3 derrotas.

En la primera fecha le ganó 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y luego en su debut de local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo.

En su visita a Santa Fe fue goleado por Unión 4 a 0, luego le ganó 1 a 0 a Instituto y el pasado sábado perdió ante Talleres por 2 a 1.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas