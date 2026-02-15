China construye tres mega‑túneles, cambia el curso de los ríos y asegura agua potable a millones

Para enfrentar esta desigualdad hídrica, el gobierno de China concibió y empezó a construir una de las obras de ingeniería más grandes del mundo.

cazas furtivos Su-57E a la Fuerza Aérea de Argelia (3)

China construye tres megatúneles, cambia el curso de los ríos y asegura agua potable a millones

Se trata del Proyecto de Transferencia de Agua Sur Norte. No es una simple canalización de ríos, sino un ambicioso plan para trasladar miles de millones de metros cúbicos de agua desde las cuencas del sur hacia las regiones centrales y septentrionales, donde la escasez limita la vida cotidiana, la agricultura y el crecimiento de las ciudades. La idea de desviar agua nació a mediados del siglo XX y se concretó oficialmente con la construcción a partir de 2002 2003 de las primeras rutas del sistema, que hoy operan activamente.