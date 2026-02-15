China construye tres mega‑túneles, cambia el curso de los ríos y asegura agua potable a millones

Para enfrentar esta desigualdad hídrica, el gobierno de China concibió y empezó a construir una de las obras de ingeniería más grandes del mundo.
China construye tres megatúneles, cambia el curso de los ríos y asegura agua potable a millones
Se trata del Proyecto de Transferencia de Agua Sur Norte. No es una simple canalización de ríos, sino un ambicioso plan para trasladar miles de millones de metros cúbicos de agua desde las cuencas del sur hacia las regiones centrales y septentrionales, donde la escasez limita la vida cotidiana, la agricultura y el crecimiento de las ciudades. La idea de desviar agua nació a mediados del siglo XX y se concretó oficialmente con la construcción a partir de 2002 2003 de las primeras rutas del sistema, que hoy operan activamente.
En esencia, el proyecto de China está diseñado para canalizar hasta 44.8 millones de metros cúbicos de agua al año desde el río Yangtsé en el sur hacia las cuencas del norte, cruzando paisajes, depresiones y cuencas fluviales con un sistema de canales y estructuras hidráulicas únicas en el mundo.
Como es esta mega obra de China
Posee tres rutas principales:
- Ruta oriental: aprovecha partes del histórico Gran Canal para transportar agua desde el río Yangtsé hacia provincias como Jiangsu, Shandong y Hebei, y la municipalidad de Tianjin.
- Ruta central: la más significativa, parte del embalse de Danjiangkou en Hubei y lleva agua hacia Henan, Hebei, Beijing y Tianjin, cruzando bajo el río Amarillo a través de túneles.
- Ruta occidental: aún en planificación, busca desviar agua de los afluentes del Yangtsé en alturas mayores para abastecer zonas aún más secas como Qinghai y Gansu.
Asi mismo, esta obra monumenta de China se caracteriza por
- Distancias enormes: las rutas cubren distancias que, en algunos casos, superan los 1.400 km desde el punto de captación hasta las zonas receptoras, y combinan canales, acueductos y túneles complejos.
- Impacto tangible: hasta fines de 2024, las primeras dos rutas han transferido más de 76 mil millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 185millones de personas y asegurando el suministro para 45 ciudades grandes y medias.
- Seguridad y calidad: casi el 80% del agua potable urbana de Beijing proviene de este sistema, que también ha ayudado a detener la caída de los niveles freáticos en el norte y a mejorar la calidad del agua en ríos y lagos secos.