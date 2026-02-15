Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Una desatención nos dejó sin nada"

"Imaginábamos que el partido iba a ser de la forma que fue, fue parejo, Belgrano tiene jugadores de jerarquía y sabe a lo que juega. Una desatención nos dejó sin nada, pero en el segundo tiempo lo fuimos a buscar y tuvimos dos o tres opciones muy claras para convertir y no pudimos anotar. En líneas generales estoy conforme con el equipo que inició el partido y con los chicos que entraron, que dieron buenas respuestas. Como digo siempre, esto es muy duro, hay que seguir trabajando, saber y entender que todos estos partidos van a ser de esta manera. Tuvimos una desatención y nos vamos con las manos vacías", expresó Berti en la conferencia de prensa.
"Los partidos son todos parejos, van a ser de estas características independientemente del rival que nos toque, el fútbol argentino es muy parejo y la verdad que tenemos que seguir con nuestra línea, ser competitivos y tratar de mantener este camino. El equipo está bien, independientemente que hoy nos vamos con una derrota, igualmente estamos conformes y hay que seguir por este camino", sintetizó el DT de Independiente Rivadavia.
Qué dijo Alfredo Berti de la vuelta de Luis Sequeira
Luego Berti fue consultado por la vuelta de Luis Sequeira a la Lepra, a lo que respondió: "Luis es como todos los futbolistas, se está integrando bien después de una inactividad importante en Talleres, así que nosotros trataremos de ayudarlo para que él como todos los que no inician el partido encuentren su mejor versión".
"Fue un partido muy parejo, de mucha concentración, nos desconcentramos una vez en el primer tiempo, una cuando comenzó el segundo tiempo y esas cosas no pueden suceder, en la alta competencia te desconcentrás y suceden este tipo de cosas, pero el equipo estuvo bien, lo fue a buscar y Belgrano se cerró bien. De 15 puntos sacar 12 creo que fue importantísimo, veníamos de una racha de casi diez partidos sin perder, cerró.