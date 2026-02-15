Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Una desatención nos dejó sin nada"

"Imaginábamos que el partido iba a ser de la forma que fue, fue parejo, Belgrano tiene jugadores de jerarquía y sabe a lo que juega. Una desatención nos dejó sin nada, pero en el segundo tiempo lo fuimos a buscar y tuvimos dos o tres opciones muy claras para convertir y no pudimos anotar. En líneas generales estoy conforme con el equipo que inició el partido y con los chicos que entraron, que dieron buenas respuestas. Como digo siempre, esto es muy duro, hay que seguir trabajando, saber y entender que todos estos partidos van a ser de esta manera. Tuvimos una desatención y nos vamos con las manos vacías", expresó Berti en la conferencia de prensa.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1 Alfredo Berti se mostró reflexivo y calmado tras la caída de la Lepra. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Los partidos son todos parejos, van a ser de estas características independientemente del rival que nos toque, el fútbol argentino es muy parejo y la verdad que tenemos que seguir con nuestra línea, ser competitivos y tratar de mantener este camino. El equipo está bien, independientemente que hoy nos vamos con una derrota, igualmente estamos conformes y hay que seguir por este camino", sintetizó el DT de Independiente Rivadavia.