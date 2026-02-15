El tierno momento de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por el Día de los Enamorados

Para cerrar el Día de los Enamorados es que compartieron una cena romántica en uno de los destinos más exclusivos de Miami donde la pareja eligió un restaurante con una vista privilegiada al océano, en una velada centrada en la gastronomía japonesa, siendo el sushi el plato principal de la noche.

Antonela Roccuzzo se encargó de subir las fotos de la romántica cita donde mostró los diferentes regalos, la comida, la vista al mar y los outfits elegidos.

Antonela Roccuzzo Lionel Messi le regaló un oso gigante a Antonela Roccuzzo.

El look de Lionel Messi en el Día de los Enamorados

Messi optó un traje oscuro de corte impecable, pero con un guiño sutil futbolístico ya que eligió una camisa rosada haciendo honor a los colores de Inter Miami.

Su decisión resaltó su elegancia mientras que también causó tendencia y piropos en las redes sociales ya que los usuarios de Instagram hicieron hincapié en su buen gusto: "Messi el único romántico del mundo", "el look te quedó hermoso", "bellos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Más allá de los lujos y del presente futbolístico de Lionel Messi, los fanáticos del jugador y quienes siguen a la empresaria en las redes sociales continuan cautivados por la solidez de una relación que ha crecido a la par de la carrera del deportista.

En Miami, donde encontraron un lugar en el mundo donde están cómodos y tranquildos, Lionel y Antonela lograron mantener viva la chispa con gestos que mezclan la sencillez del amor de toda la vida con la sofisticación del presente.