Matías Almeyda protagonizó un escándalo en la Liga de España: la dura sanción a la que se expone

La sanción a la que se expone Matías Almeyda tras el escándalo

La expulsión de Matías Almeyda abrió un frente disciplinario de enorme magnitud en el fútbol español. El extenso y detallado informe arbitral elevó el caso al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, que en los próximos días dará a conocer la sanción y evalúa un castigo que podría llegar hasta las diez fechas de suspensión.

Matías Almeyda pidió disculpas tras el incidente

"Le pido disculpas a todo el sevillismo, y también a mi familia. Me arrepiento de mi actitud", dijo el director técnico, que vio la tarjeta roja en el final del encuentro, jugado en estadio Sánchez Pizjuán.

En ese aspecto, reiteró que se arrepiente de su actitud: “no la avalo, no la comparto y me avergüenza”.

matias-almeyda-sevilla2 Matías Almeyda lamentó su mala reacción.

Almeyda le preguntó repetidamente al referi “Por qué me expulsas?”, pero no tuvo respuesta, mientras sus jugadores y otros integrantes del cuerpo técnico trataban de calmarlo.

“Solamente apoyé la cabeza en la banca, se ve que tenía que expulsar a alguien. Si me toman de punto no me gusta. No supo decirme por qué me echaba…”, aseveró el entrenador, luego del partido que terminó igualado 1-1 ante el Alavés, dirigido por otro argentino: Eduardo Coudet.

Además, sostuvo que “soy un entrenador que vive el fútbol pasión, pero siempre con respeto. No insulto, no maltrato. pero seguramente mi reacción es indifendible”.