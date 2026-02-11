Antonela Roccuzzo revela su secreto para llegar espléndida al Mundial 2026

En la previa del Mundial 2026, su presencia en redes sociales sirve como un recordatorio de que la preparación para un evento de tal magnitud comienza mucho antes del pitazo inicial.

Con la Albiceleste buscando revalidar su título, el apoyo de la familia Messi será, una vez más, el foco de la prensa internacional. Por ahora, Antonela Roccuzzo sigue demostrando que, ya sea en una alfombra roja o en un gimnasio de Miami, también se prepara para el próximo desafío.

No es un secreto que Antonela es el pilar fundamental en la vida de Lionel Messi. Mientras el capitán de la Selección Argentina se enfoca en mantener su nivel competitivo en la MLS, Roccuzzo lidera la logística familiar en una ciudad que ya respira fútbol.

Mhoni Vidente predijo a la selección ganadora del Mundial 2026

Aunque faltan meses para que ruede la pelota en México, Estados Unidos y Canadá, la famosa astróloga ya ha lanzado sus cartas. No es la primera vez que Mhoni Vidente, radicada en México pero nacida en Cuba, le da lugar y acierta a predicciones futbolísticas. De hecho, acertó el triunfo de Argentina en diciembre de 2022.

"Otro equipo de América Latina, si no es Ecuador, es Argentina, que se lleva otra vez la Copa", dijo en su pronóstico. También destacó a Kylian Mbappé como una de las principales figuras del Mundial 2026.