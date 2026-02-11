Inicio Ovación Mundial Antonela Roccuzzo
La gran anfitriona

Antonela Roccuzzo revela su secreto para llegar espléndida al Mundial 2026

La empresaria e influencer paralizó las redes sociales desde Miami en la previa del Mundial 2026. Todos los detalles

Por UNO
Antonela Rocuzzo se prepara para el Mundial desde Miami.

Antonela Rocuzzo se prepara para el Mundial desde Miami.

A medida que el calendario avanza y la expectativa por la próxima Copa del Mundo crece en cada rincón del planeta, los protagonistas no solo se encuentran dentro del campo de juego. Antonela Roccuzzo, referente indiscutida de la moda y el estilo de vida saludable, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas.

Desde su residencia en Miami, una de las sedes estratégicas del Mundial 2026, la rosarina mostró parte de su disciplina diaria. Para Antonela, llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo no es solo una cuestión de estética, sino de salud y equilibrio mental.

Antonela Rocuzzo.jpg
Antonela Rocuzzo se prepara para el Mundial 2026 desde Miami.&nbsp;

Antonela Rocuzzo se prepara para el Mundial 2026 desde Miami.

Antonela Roccuzzo explotó Instagram en la previa del Mundial 2026

En su reciente posteo de Instagram, se la puede ver luciendo conjuntos de última tendencia que combinan la funcionalidad deportiva con la elegancia urbana, estableciendo lo que muchos ya llaman el "uniforme oficial" de las fanáticas que asistirán al Mundial 2026.

En la previa del Mundial 2026, su presencia en redes sociales sirve como un recordatorio de que la preparación para un evento de tal magnitud comienza mucho antes del pitazo inicial.

Embed - Antonela Roccuzzo on Instagram: "Mis favoritas @stanley_brand #stanleypartner"
View this post on Instagram

Con la Albiceleste buscando revalidar su título, el apoyo de la familia Messi será, una vez más, el foco de la prensa internacional. Por ahora, Antonela Roccuzzo sigue demostrando que, ya sea en una alfombra roja o en un gimnasio de Miami, también se prepara para el próximo desafío.

No es un secreto que Antonela es el pilar fundamental en la vida de Lionel Messi. Mientras el capitán de la Selección Argentina se enfoca en mantener su nivel competitivo en la MLS, Roccuzzo lidera la logística familiar en una ciudad que ya respira fútbol.

Mhoni Vidente predijo a la selección ganadora del Mundial 2026

Aunque faltan meses para que ruede la pelota en México, Estados Unidos y Canadá, la famosa astróloga ya ha lanzado sus cartas. No es la primera vez que Mhoni Vidente, radicada en México pero nacida en Cuba, le da lugar y acierta a predicciones futbolísticas. De hecho, acertó el triunfo de Argentina en diciembre de 2022.

"Otro equipo de América Latina, si no es Ecuador, es Argentina, que se lleva otra vez la Copa", dijo en su pronóstico. También destacó a Kylian Mbappé como una de las principales figuras del Mundial 2026.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas