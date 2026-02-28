ATP 250 de Santiago de Chile: Francisco Cerúndolo fue eliminado en la semifinal

Cerrando la gira sudamericana de polvo de ladrillo, Francisco Cerúndolo llegó de buena manera a meterse entre los mejores cuatro -fue el primer preclasificado- , pero no pudo con el sólido juego del alemán Yannick Hanfmann. La derrota fue en sets corridos, con parciales de 6-3 y 6-4, en 1 hora 24 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2027877576702648473&partner=&hide_thread=false Esto no lo veíamos venir...



Yannick Hanfmann derrotó a Francisco Cerúndolo en sets corridos y es finalista del ATP 250 de Santiago.

pic.twitter.com/oh67kQwOtR — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 28, 2026

Fin a la racha positiva de Francisco Cerúndolo

Cerúndolo quiso cerrar la gira sudamericana con un nuevo título, luego del conseguido en el Argentina Open hace pocas semanas, que le permitiría además acercarse al top 15 del ranking ATP.