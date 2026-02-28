FADEP arrancó la pretemporada de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026

El fixture se sorteará el próximo martes, donde FADEP, integra la Zona 3 y conocerá el programa de partidos que le tocará afrontar.

La Zona 3

Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, son los rivales que enfrentará el equipo de la Fundación.

Los tres jugadores que se fueron

En el equipo conducido por Diego Pozo se fueron Luciano Ortega (Huracán Las Heras), Nicolás Igartua y Emiliano Gómez. Hasta ahora ha mantenido la base que logró el ascenso.

FADEP 3-

Sin refuerzos

Hasta ahora no ha se ha renovado con ningún refuerzo, seguramente en los próximos días se conocerán los refuerzos que llegarán al club presidido por Sebastián Torrico. La intención es incorporar varios jugadores para afrontar el Torneo Federal A.

Los jugadores de FADEP presentes en la primera práctica