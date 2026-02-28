FADEP arrancó la pretemporada de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026

FADEP arrancó este sábado con su plantel profesional los trabajos de pretemporada en vistas del Torneo Federal A, con su Diego Pozo como director técnico. Tras el ascenso realizó la primera práctica con la base que jugó el torneo Regional Amateur.
Fundación Amigos por el Deporte cumplirá en este 2026 el sueño de jugar el Torneo Federal A donde se sumará a Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín, los otros dos equipos mendocinos que participarán en la tercera categoría del fútbol argentino.
El equipo de Russell, tras su ascenso al Torneo Federal A, tiene el objetivo es armar un equipo competitivo para ser protagonistas del certamen que comenzará el 22. Para eso Diego Pozo inició una exigente preparación para sus dirigidos.
El fixture se sorteará el próximo martes, donde FADEP, integra la Zona 3 y conocerá el programa de partidos que le tocará afrontar.
Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, son los rivales que enfrentará el equipo de la Fundación.
En el equipo conducido por Diego Pozo se fueron Luciano Ortega (Huracán Las Heras), Nicolás Igartua y Emiliano Gómez. Hasta ahora ha mantenido la base que logró el ascenso.
Hasta ahora no ha se ha renovado con ningún refuerzo, seguramente en los próximos días se conocerán los refuerzos que llegarán al club presidido por Sebastián Torrico. La intención es incorporar varios jugadores para afrontar el Torneo Federal A.