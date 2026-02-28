Cómo quedó el historial entre Boca y Gimnasia y Esgrima tras el empate en La Bombonera

Nacional 1971 - Empate 2-2

Nacional 1972 - Empate 1-1

Nacional 1978 - Gimnasia 1-0

Nacional 1978 - Gimnasia 5-1

Nacional 1982 - Gimnasia (M) 1-0

Nacional 1982 - Boca 1-0

1-0 Nacional 1983 - Boca 2-1

2-1 Nacional 1983 - Empate 1-1

Apertura 2026 - Empate 1-1

Historial Boca-Gimnasia y Esgrima de Mendoza Así quedó el historial entre Boca y Gimnsia y Esgrima de Mendoza.

Como consecuencia de esta nueva igualdad entre ambos, el resumen habla que de los nueve partidos oficiales que disputaron ambos clubes, Gimnasia ganó tres, perdió dos y empataron en las cuatro oportunidades restantes.

Luciano Paredes fue el autor del gol del Lobo

Luciano Paredes fue el encargado de convertir el gol que ilusionó a Gimnasia con llevarse algo de La Bombonera. "Es una alegría inmensa. Es un sueño. El año pasado estaba en la Primera Nacional y hoy estoy acá. Qué mejor que coronarlo con un gol", comenzó el lateral por derecha.

Sobre el salto de categoría y la confianza del club, reveló: "Estoy muy agradecido con Gimnasia por la oportunidad. Con el cuerpo técnico por confiar en mi. Estoy muy contento con el progreso en mi carrera. Hay que seguir por más".

¡GANA GIMNASIA EN LA BOMBONERA!

Cabezazo de Paredes para el 1-0 parcial ante Boca. ¡Dale Lobo!



— Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) February 28, 2026

"En líneas generales fue un partido muy bueno. Sabíamos que los primeros minutos iban a ser difíciles, por suerte convertimos nosotros primeros. Después del gol se nos vinieron, tuvimos minutos de desorden y en el segundo tiempo salimos mentalizados", sentenció Luciano Paredes tras el 1-1 ante Boca en La Bombonera.