Cómo quedó el historial entre Boca y Gimnasia y Esgrima tras el empate en La Bombonera

En una tarde que mezcló la nostalgia de los Viejos Nacionales con la exigencia del presente, Boca y Gimnasia y Esgrima de Mendoza igualaron 1-1 en La Bombonera. Este no fue un duelo más, ya que significó el reencuentro oficial de ambas instituciones tras 43 años.
Sin embargo, el dato que sacude las redes sociales y que se volvió viral durante la tarde de este sábado no fue el resultado en sí, sino el balance total. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los clubes del fútbol argentino, el Xeneize está por debajo en el historial.
Gimnasia manda en los números ante Boca
Gimnasia y Esgrima ostenta un récord que es la envidia de los grandes de Argentina. Tras el reciente empate, el historial general quedó con una tendencia favorable a los mendocinos, quienes supieron amargar al Boca en los Viejos Nacionales.
Nacional 1971 - Empate 2-2
Nacional 1972 - Empate 1-1
Nacional 1978 - Gimnasia 1-0
Nacional 1978 - Gimnasia 5-1
Nacional 1982 - Gimnasia (M) 1-0
Nacional 1982 - Boca 1-0
Nacional 1983 - Boca 2-1
Nacional 1983 - Empate 1-1
Apertura 2026 - Empate 1-1
Como consecuencia de esta nueva igualdad entre ambos, el resumen habla que de los nueve partidos oficiales que disputaron ambos clubes, Gimnasia ganó tres, perdió dos y empataron en las cuatro oportunidades restantes.
Luciano Paredes fue el autor del gol del Lobo
Luciano Paredes fue el encargado de convertir el gol que ilusionó a Gimnasia con llevarse algo de La Bombonera. "Es una alegría inmensa. Es un sueño. El año pasado estaba en la Primera Nacional y hoy estoy acá. Qué mejor que coronarlo con un gol", comenzó el lateral por derecha.
Sobre el salto de categoría y la confianza del club, reveló: "Estoy muy agradecido con Gimnasia por la oportunidad. Con el cuerpo técnico por confiar en mi. Estoy muy contento con el progreso en mi carrera. Hay que seguir por más".
"En líneas generales fue un partido muy bueno. Sabíamos que los primeros minutos iban a ser difíciles, por suerte convertimos nosotros primeros. Después del gol se nos vinieron, tuvimos minutos de desorden y en el segundo tiempo salimos mentalizados", sentenció Luciano Paredes tras el 1-1 ante Boca en La Bombonera.