Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán: hora, probables formaciones y TV

Deportivo Maipú jugará este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional. El cotejo que se disputará en la Ciudadela comenzará a las 17.30.
Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17.30 frente a San Martín, en Tucumán, por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional
Deportivo Maipú jugará este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional. El cotejo que se disputará en la Ciudadela comenzará a las 17.30.
El cotejo se podrá presenciar por la plataforma AFA Play y contará con el arbitraje de Álvaro Carrizo.
El conjunto dirigido por Alexis Matteo viene de ganarle 2 a 1 a Atlético de Rafaela, de local, donde consiguió los primeros tres puntos. En el debut había perdido por 2 a 1 ante Agropecuario en condición de visitante.
El equipo dirigido por Alexis Matteo intentará volver a ganar de visitante, donde en Tucumán desde que ascendió en el 2021 perdió los cuatro partidos que disputó.
San Martín de Tucumán viene de sganarle 1-0 a Almagro de visitante. El equipo dirigido por Andrés Yllana se encuentra invicto, en el arranque empató de local ante Patronato de Paraná.
Se enfrentaron en 14 oportunidades con dos triunfos del Deportivo Maipú, El Santo consiguió 11 triunfos, y se registró un empate. El último partido lo ganó San Martín de Tucumán por 2 a 1. en un cotejo correspondiente a la 25ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Los goles lo hicieron a los 35' Juan Cruz Esquivel, a los 19' del segundo tiempo el arquero Darío Sand, de penal para el Santo y a los 36' descontó Luciano Paredes para el Cruzado.
San Martín de Tucumán: Darío Sand, Víctor Zalazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte, Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Kevin López y Alan Cisnero; Benjamín Borasi y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Juan Pablo Gobetto, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.