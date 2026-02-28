Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán: hora, probables formaciones y TV

El equipo dirigido por Alexis Matteo intentará volver a ganar de visitante, donde en Tucumán desde que ascendió en el 2021 perdió los cuatro partidos que disputó.

Así llega San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán viene de sganarle 1-0 a Almagro de visitante. El equipo dirigido por Andrés Yllana se encuentra invicto, en el arranque empató de local ante Patronato de Paraná.

El historial entre el Deportivo Maipú con San Martín de Tucumán

Se enfrentaron en 14 oportunidades con dos triunfos del Deportivo Maipú, El Santo consiguió 11 triunfos, y se registró un empate. El último partido lo ganó San Martín de Tucumán por 2 a 1. en un cotejo correspondiente a la 25ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

Los goles lo hicieron a los 35' Juan Cruz Esquivel, a los 19' del segundo tiempo el arquero Darío Sand, de penal para el Santo y a los 36' descontó Luciano Paredes para el Cruzado.

Ficha del partido San Martín de Tucumán vs. Deportivo Maipú y probables formafciones

Hora : 17.30

: 17.30 TV : LPF Play

: LPF Play Árbitro : Álvaro Carrizo

: Álvaro Carrizo Estadio: San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán: Darío Sand, Víctor Zalazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte, Laureano Rodríguez, Santiago Briñone, Kevin López y Alan Cisnero; Benjamín Borasi y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Juan Pablo Gobetto, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.