Salud anunció que un móvil sanitario realizará controles ginecológicos gratuitos a las mendocinas

Lunes 2

Maipú – CAPS 56- Rodeo del Medio

Martes 3

Maipú – CAPS 53- Cruz de Piedra

Miércoles 4

Hospital Sicoli

Jueves 5

Lavalle – CAPS 43 -Costa de Araujo

Viernes 6

Las Heras – Hospital Carrillo

equipo evaluando mamografía Hospital Privado Universitario de Córdoba.jpg Un equipo de profesionales realizará la atención médica para las pacientes sin obra social.

Cáncer de Mama: detectarlo a tiempo salva vidas

El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.

Factores de riesgo:

Tener 40 años o más

Antecedentes familiares directos

Tabaquismo

Obesidad y sedentarismo

8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.

Recomendaciones:

Control médico anual

Mamografía entre los 40 y 69 años

Desde los 50 años no requiere orden médica

Autoexamen mamario mensual (no reemplaza la mamografía)

Consultar ante nódulos, endurecimientos, hundimientos en la piel, cambios en el pezón, secreciones o dolor persistente.

Cáncer de Cuello Uterino: prevención y control

Puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.

Factores de riesgo:

Inicio temprano de relaciones sexuales

Múltiples parejas

Infecciones sin control médico





Estudios recomendados:

PAP: entre 25 y 64 años

Test de VPH: entre 30 y 65 años

Servicios gratuitos

Test de VPH

Papanicolaou (PAP)

Mamografía

También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.