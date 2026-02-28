Inicio Sociedad Ministerio de Salud
Mes de la mujer

Salud anunció que un móvil sanitario realizará controles ginecológicos gratuitos a las mendocinas

Del 2 al 6 de marzo se llevarán a cabo estudios gratuitos para la prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. El mapa de los puntos del recorrido

Por UNO
Desde este lunes, la Unidad Ginecológica Móvil recorrerá distintos departamentos brindando controles mamarios y ginecológicos gratuitos, destinados especialmente a mujeres y personas con capacidad de gestar sin obra social.

Durante la semana se podrá acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.

Cronograma de atención

Semana del 2 al 6 de marzo

Lunes 2

  • Maipú – CAPS 56- Rodeo del Medio

Martes 3

  • Maipú – CAPS 53- Cruz de Piedra

Miércoles 4

  • Hospital Sicoli

Jueves 5

  • Lavalle – CAPS 43 -Costa de Araujo

Viernes 6

  • Las Heras – Hospital Carrillo
Un equipo de profesionales realizará la atención médica para las pacientes sin obra social.

Cáncer de Mama: detectarlo a tiempo salva vidas

El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.

Factores de riesgo:

  • Tener 40 años o más
  • Antecedentes familiares directos
  • Tabaquismo
  • Obesidad y sedentarismo

8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.

Recomendaciones:

  • Control médico anual
  • Mamografía entre los 40 y 69 años
  • Desde los 50 años no requiere orden médica
  • Autoexamen mamario mensual (no reemplaza la mamografía)

Consultar ante nódulos, endurecimientos, hundimientos en la piel, cambios en el pezón, secreciones o dolor persistente.

Cáncer de Cuello Uterino: prevención y control

Puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.

Factores de riesgo:

  • Inicio temprano de relaciones sexuales
  • Múltiples parejas
  • Infecciones sin control médico
  • Tabaquismo
  • Obesidad y sedentarismo

Estudios recomendados:

  • PAP: entre 25 y 64 años
  • Test de VPH: entre 30 y 65 años

Servicios gratuitos

Test de VPH

Papanicolaou (PAP)

Mamografía

También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.

