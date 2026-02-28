Desde este lunes, la Unidad Ginecológica Móvil recorrerá distintos departamentos brindando controles mamarios y ginecológicos gratuitos, destinados especialmente a mujeres y personas con capacidad de gestar sin obra social.
Salud anunció que un móvil sanitario realizará controles ginecológicos gratuitos a las mendocinas
Del 2 al 6 de marzo se llevarán a cabo estudios gratuitos para la prevención del cáncer de mama y de cuello de útero. El mapa de los puntos del recorrido
Durante la semana se podrá acceder a estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento y cura.
Cronograma de atención
Semana del 2 al 6 de marzo
Lunes 2
- Maipú – CAPS 56- Rodeo del Medio
Martes 3
- Maipú – CAPS 53- Cruz de Piedra
Miércoles 4
- Hospital Sicoli
Jueves 5
- Lavalle – CAPS 43 -Costa de Araujo
Viernes 6
- Las Heras – Hospital Carrillo
Cáncer de Mama: detectarlo a tiempo salva vidas
El cáncer de mama en etapas tempranas no presenta síntomas, por lo que es fundamental realizar controles periódicos.
Factores de riesgo:
- Tener 40 años o más
- Antecedentes familiares directos
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo
8 de cada 10 nódulos son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.
Recomendaciones:
- Control médico anual
- Mamografía entre los 40 y 69 años
- Desde los 50 años no requiere orden médica
- Autoexamen mamario mensual (no reemplaza la mamografía)
Consultar ante nódulos, endurecimientos, hundimientos en la piel, cambios en el pezón, secreciones o dolor persistente.
Cáncer de Cuello Uterino: prevención y control
Puede prevenirse mediante la vacuna contra el VPH y controles periódicos.
Factores de riesgo:
- Inicio temprano de relaciones sexuales
- Múltiples parejas
- Infecciones sin control médico
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo
Estudios recomendados:
- PAP: entre 25 y 64 años
- Test de VPH: entre 30 y 65 años
Servicios gratuitos
Test de VPH
Papanicolaou (PAP)
Mamografía
También se pueden solicitar turnos en hospitales, centros de salud y en la Casa de la Salud de la Mujer.