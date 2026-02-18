Salud oficializó un nuevo protocolo a través del 911 para casos de emergencias en escuelas públicas y privadas

911 Seguridad.jpg Las escuelas públicas y privadas deberán llamar al 911 antes de solicitar una ambulancia. Docentes serán capacitados y contarán con apoyo técnico para evaluar cada caso. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Un solo número y criterios más estrictos

El nuevo esquema fija que el único canal habilitado para activar el SEC será el 911, dejando sin efecto cualquier vía directa o informal.

El objetivo es ordenar el uso de los recursos sanitarios críticos y asegurar su disponibilidad cuando exista riesgo real o potencial para la vida.

La normativa aclara que el servicio solo deberá activarse ante emergencias o urgencias médicas, y no en situaciones que puedan resolverse mediante:

primeros auxilios básicos,

derivación médica programada,

o intervención familiar.

Docentes deberán identificar urgencias médicas reales

El protocolo establece obligaciones concretas para las instituciones educativas:

Capacitar al personal en primeros auxilios e identificación de signos de alarma .

. Aplicar el procedimiento oficial antes, durante y después de cada incidente.

Registrar y documentar las actuaciones realizadas.

las actuaciones realizadas. Difundir la normativa dentro de la comunidad escolar.

Además, se aclara que el asesoramiento telefónico del SEC tendrá carácter orientativo, por lo que no reemplaza la responsabilidad institucional de actuar ante una emergencia.

Para tal fin, los docentes deberán capacitarse para discernir entre emergencias, situaciones que requieran primeros auxilios o una visita programada a un médico pediatra.