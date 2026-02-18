Inicio Sociedad Servicio de Emergencias Coordinado
Nuevas reglas

Salud oficializó un nuevo protocolo a través del 911 para casos de emergencias en escuelas públicas y privadas

El único canal será el 911 y los establecimientos escolares recibirán un asesoramiento antes de que se active la emergencia

El ministerio de Salud ordenó la activación de las emergencias médicas en las escuelas.

Este miércoles 25 de febrero empiezan las clases en Mendoza y entre los cambios que se incorporan en la vida escolar, el Ministerio de Salud fijó un protocolo para activar el Servicio de Emergencia Coordinado, siendo el único canal el 911. El objetivo es evitar que haya una demanda del servicio en casos de menor relevancia, como en primeros auxilios, y dar respuesta a las urgencias reales.

Desde este miércoles se puso en vigencia el Protocolo Oficial para la Activación del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en establecimientos educativos, una normativa que será obligatoria para escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 214 firmada por el ministro Rodolfo Montero y surge ante el aumento sostenido de llamados al sistema de emergencias desde instituciones escolares que no siempre correspondían a situaciones médicas urgentes.

Las escuelas públicas y privadas deberán llamar al 911 antes de solicitar una ambulancia. Docentes serán capacitados y contarán con apoyo técnico para evaluar cada caso.

Un solo número y criterios más estrictos

El nuevo esquema fija que el único canal habilitado para activar el SEC será el 911, dejando sin efecto cualquier vía directa o informal.

El objetivo es ordenar el uso de los recursos sanitarios críticos y asegurar su disponibilidad cuando exista riesgo real o potencial para la vida.

La normativa aclara que el servicio solo deberá activarse ante emergencias o urgencias médicas, y no en situaciones que puedan resolverse mediante:

  • primeros auxilios básicos,
  • derivación médica programada,
  • o intervención familiar.
El nuevo esquema fija que el único canal habilitado para activar el SEC será el 911, dejando sin efecto cualquier vía directa o informal.

Docentes deberán identificar urgencias médicas reales

El protocolo establece obligaciones concretas para las instituciones educativas:

  • Capacitar al personal en primeros auxilios e identificación de signos de alarma.
  • Aplicar el procedimiento oficial antes, durante y después de cada incidente.
  • Registrar y documentar las actuaciones realizadas.
  • Difundir la normativa dentro de la comunidad escolar.

Además, se aclara que el asesoramiento telefónico del SEC tendrá carácter orientativo, por lo que no reemplaza la responsabilidad institucional de actuar ante una emergencia.

Para tal fin, los docentes deberán capacitarse para discernir entre emergencias, situaciones que requieran primeros auxilios o una visita programada a un médico pediatra.

