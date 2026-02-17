Cómo sigue la vida futbolística de FADEP tras el ascenso al Torneo Federal A 2026

torrico 1 El presidente de FADEP. Sebastián Torrico, tras el ascenso al Federal A ya planifica todo lo que se viene. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El club del departamento del departamento de Maipú tras haber obtenido el ascenso fue licenciado por una semana y luego volverá a la actividad de cara al inicio del Torneo Federal A que comenzará a mediados de marzo. Fundación Amigos por el Deporte será el tercer representante mendocino en el certamen junto a Huracán Las Heras y el Atlético San Martín.

Diego Pozo Diego Pozo, el entrenador seguirá al frente del plantel de FADEP en el Federal A.

La continuidad de Diego Pozo y los jugadores de FADEP

El presidente Sebastián Torrico tiene la intención de darle continuidad a Diego Pozo, el DT que logró el ascenso. Además quiere mantener a los referentes, como el arquero Cristian Aracena, los defensores Ezequiel Bonacorso, Tomás López y al goleador Gonzalo Klusener.