Cómo sigue la vida futbolística de FADEP tras el ascenso al Torneo Federal A 2026

Tras el ascenso histórico de FADEP al Federal A, en la final del Regional Amateur, ante La Amistad de Cipolletti en Villa Mercedes (San Luis), el presidente Sebastián Torrico ya piensa en lo que viene, que es el próximo Torneo Federal 2026, donde lo tendrá como protagonista al equipo de Russell.
El club del departamento del departamento de Maipú tras haber obtenido el ascenso fue licenciado por una semana y luego volverá a la actividad de cara al inicio del Torneo Federal A que comenzará a mediados de marzo. Fundación Amigos por el Deporte será el tercer representante mendocino en el certamen junto a Huracán Las Heras y el Atlético San Martín.
La continuidad de Diego Pozo y los jugadores de FADEP
El presidente Sebastián Torrico tiene la intención de darle continuidad a Diego Pozo, el DT que logró el ascenso. Además quiere mantener a los referentes, como el arquero Cristian Aracena, los defensores Ezequiel Bonacorso, Tomás López y al goleador Gonzalo Klusener.
La intención en el proyecto deportivo es armar un equipo competitivo para afrontar el próximo Torneo Federal A.
Serán 37 equipos que jugarán el Federal A y a fin de mes darán a conocer el fixture de la edición 2026.
Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A
FADEP de Mendoza
Defensores de Puerto Vilelas de Resistencia (Chaco)
Tucumán Central (Tucumán)
Escobar FC, de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires)
Los 37 participantes del Federal A
9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)
ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)
ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)
ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (Mendoza)
BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)
BOCA UNIDOS (Corrientes)
CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)
CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)
COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)
DEFENSORES (Puerto Vilelas, Chaco)
DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)
DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)
DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)
DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)
EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)
ESCOBAR FÚTBOL CLUB (Ing. Maschwitz, Buenos Aires)
FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE (Russell, Mendoza)
GERMINAL (Rawson, Chubut)
GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)
GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)