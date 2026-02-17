Independiente Rivadavia y la imponente racha que despidió con la derrota ante Belgrano

Lamentablemente, esta derrota impide que la Lepra de Alfredo Berti vuelvo a ser puntero de la zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Actualmente la tabla de posiciones quedó con los siguientes equipos dentro de los clasificados:

Tigre 13pts Independiente Riviadavia 12 pts Belgrano 11 pts Rosario Central 8 pts Huracán 8 pts Argentinos Jr 8 pts Gimnasia de La Plata 7 pts River Plate 7 pts

Lo que muchos hinchas de Independiente Rivadavia lamentan, no es el rendimiento del equipo, sino más bien la racha positiva que venía sumando desde el 2025. Durante 8 partidos, entre el Torneo Clausura 2025, Copa Argentina 2025, Copa Argentina 2026 y Torneo Apertura 2026, que la Lepra no perdía.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1

Los partidos que formaron parte de esta importante racha del equipo de Alfredo Berti son:

Argentinos Juniors por Copa Argentina 2025: igualó 2 a 2. Lo venció por penales 5 a 3.

Central Córdoba por Torneo Clausura: igualó 0 a 0.

Defensa y Justicia por Torneo Clausura: ganó 2 a 0.

Estudiantes de Buenos Aires por 32vos. de Copa Argentina 2026: ganó 2 a 0.

Atlético Tucumán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Huracán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Sarmiento por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.

Estudiantes de Rio Cuarto por Torneo Apertura: ganó 1 a 0.

Lo importante es que a pesar de la derrota, Independiente Rivadavia se encuentra a tan solo 1 punto de la cima, y que su derrota no fue aplastante, sino que el equipo compitió con todas sus variantes.

Un fixture difícil para Independiente Rivadavia: qué se le viene

La Lepra tiene la posibilidad de reponerse de esta dura derrota ante Belgrano de Córdoba, pero los partidos que se le vienen no son para nada sencillos. A Independiente Rivadavia le tocará medirse contra los 3 equipos grandes de la Zona B, uno detrás del otro.

Lepra

En el corto plazo, el equipo de Alfredo Berti deberá recibir de local al Independiente de Gustavo Quintero, que viene en levantada pero con "soldados caídos" como es el caso de Santiago Montiel por un desgarro. Por lo emocional, resultados y nivel de juego, pareciera ser la prueba más difícil.

Luego, Independiente Rivadavia le tocará trasladarse a Buenos Aires, puntualmente a Avellaneda, para visitar al Racing de Costas, un equipo muy irregular pero que ha hilado dos triunfos seguidos. El foco estará en los árbitros, teniendo en cuenta que la "Academia" viene de una seguidilla de fallos a favor.

Finalmente cerrará de local contra el River del Muñeco Gallardo, equipo muy irregular, que llega con un técnico cuestionado y hasta al cual ya le buscan reemplazante. A priori, parece ser el rival más accesible para Independiente Rivadavia.