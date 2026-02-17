Inicio Ovación Polideportivo Liga Nacional Femenina de Vóley
Liga Nacional Femenina

Arranca la Liga Nacional Femenina de Vóley en el estadio Pacífico

Este martes tendrá inicio en el estadio del Club General San Martín - Pacífico - la Liga Nacional Femenina de Vóley de la FeVA, con tres equipos mendocinos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]

El estadio Pacífico del Club General San Martín, será desde este martes la sede de la Liga Nacional Femenina de Vóley 2026, que continuará hasta el 28 de febrero. El torneo reúne a 16 equipos y otorgará dos plazas a la Liga Argentina Femenina, la máxima categoría.

El certamen contará con la participación de 16 equipos provenientes de distintos puntos del país, que competirán por dos plazas clasificatorias a la Liga Argentina Femenina (LAF), máxima categoría del vóley nacional. Mendoza estará representada por Club General San Martín, Club Mendoza de Regatas (campeonas y subcampeonas de la Liga Federal Argentina), y Municipalidad de San Martín.

voley-regatas-liga federal 2025 (1)
El sexteto del Club Mendoza de Regatas jugó la final contra las chicas de Pacífico y ambas obtuvieron así la clasificación a esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley que organiza la FeVA.

Acto inaugural y debut de del Club General San Martín

El acto inaugural se realiza este martes 17 a las 19:00, en el propio estadio Pacífico (calle Perú 2392 de Ciudad), con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes institucionales.

Posteriormente, a las 20:30, se disputará el partido inaugural, en el que el equipo anfitrión, Club General San Martín, que enfrentará a Ciudad de Nieva de Jujuy.

El miércoles, desde las 9 ya continuará la competencia de la primera ronda, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.

Venta de entradas

Las entradas se pueden comprar en el propio estadio, o ingresando a la aplicación Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del boleto por cada partido es de 5.000 pesos para mayores de 18 años, y 3.000 para menores de 18. Niños, hasta los 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tendrán descuentos especiales.

