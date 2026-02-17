Arranca la Liga Nacional Femenina de Vóley en el estadio Pacífico

Posteriormente, a las 20:30, se disputará el partido inaugural, en el que el equipo anfitrión, Club General San Martín, que enfrentará a Ciudad de Nieva de Jujuy.

El miércoles, desde las 9 ya continuará la competencia de la primera ronda, y a las 20, por la Zona 1, debutarán Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos.

► Para ver todo el fixture de la Liga Nacional Femenina de Vóley hacer click aquí

Embed - Presentación Liga nacional Femenina de Vóley: Augusto Carignano, presidente Club General San Martín

Venta de entradas

Las entradas se pueden comprar en el propio estadio, o ingresando a la aplicación Global.fan, y se puede hacer para cada partido o adquirir abonos para las etapas regular, regular y playoffs. El costo del boleto por cada partido es de 5.000 pesos para mayores de 18 años, y 3.000 para menores de 18. Niños, hasta los 14 años, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

Los jugadores de la Federación Mendocina de Vóleibol tendrán descuentos especiales.