TRIATLÓN

El Triatlón Vendimia cumplió 40 años y convocó a más de 300 atletas en el Parque General San Martín

Este fin de semana se disputó en dos jornadas el Triatlón Vendimia en su 40ª edición y en la máxima categoría se impusieron Faustino Sabio y Emilia Vargas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Triatlón Vendimia celebró sus 40 ediciones con una multitudinaria competencia que copó el Parque General San Martín.

La 40ª edición del Triatlón Vendimia, una de las competencias más tradicionales de los deportes combinados en la región, demostró su vigencia y convocó a más de 300 competidores que, en dos jornadas, compitieron en natación, ciclismo y pedestrismo.

El triatlón se disputó en el Parque General San Martín y contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes; y la Municipalidad de Capital, más la logística del Club Mendoza de Regatas, y la fiscalización de la Federación Argentina y Federación Mendocina de Triatlón.

polideportivo-triatlon vendimia-llegada-sabio (1)
Faustino Sabio, ganador de la General, encabezando el lote de vanguardia en el pedestrismo.

Una dura competencia en el Triatlón Vendimia

Tras los 1,500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote, se impusieron en la General, el sanrafaelino Faustino Sabio, con un tiempo de 56 minutos 38 segundos (56' 38''); y Emilia Vargas, cronometrando 1 hora 01 minutos y 55 segundos (1h 01' 55'').

En el podio masculino acompañaron a Sabio, Santiago Lucaratolo (56' 49''), e Ignacio Braga Giménez (57' 34''). En tanto en el femenino, escoltaron a Vargas, Catalina Ghiretti (1h 04' 25''), y Guadalupe Ghiretti (1h 08' 03'').

polideportivo-triatlon vendimia-llegada-vargas (1)
Emilia Vargas celebrando en la llegada del Triatl&oacute;n Vendimia, en la puerta del Club Mendoza de Regatas, Parque General San Mart&iacute;n.

La competencia, de carácter internacional, se desarrolló con múltiples modalidades y distancias: Sprint (Individual): 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote; y Standard (Individual): 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote. También estará la modalidad Individual Súper Sprint, Posta y Iron-Kid.

Ver aquí todos los resultados

polideportivo-triatlon vendimia-natacion (1)
La nataci&oacute;n se realiz&oacute; en el lago del Parque.

Más de 300 competidores participaron de la competencia, que volvió a posicionar a Mendoza como sede de grandes eventos deportivos, promoviendo la actividad física, el turismo deportivo y la integración social a través del deporte.

polideportivo-triatlon vendimia-ciclismo (1)

El tradicional Triatlón Internacional Vendimia celebró su 40ª edición en la Ciudad de Mendoza, consolidándose una vez más como una de las competencias combinadas de mayor continuidad y prestigio del país. La prueba se desarrolló en el Parque General San Martín, con la participación de atletas de distintos puntos de Argentina y del exterior.

