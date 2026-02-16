El Triatlón Vendimia cumplió 40 años y convocó a más de 300 atletas en el Parque General San Martín

La 40ª edición del Triatlón Vendimia, una de las competencias más tradicionales de los deportes combinados en la región, demostró su vigencia y convocó a más de 300 competidores que, en dos jornadas, compitieron en natación, ciclismo y pedestrismo.
El triatlón se disputó en el Parque General San Martín y contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes; y la Municipalidad de Capital, más la logística del Club Mendoza de Regatas, y la fiscalización de la Federación Argentina y Federación Mendocina de Triatlón.
Tras los 1,500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote, se impusieron en la General, el sanrafaelino Faustino Sabio, con un tiempo de 56 minutos 38 segundos (56' 38''); y Emilia Vargas, cronometrando 1 hora 01 minutos y 55 segundos (1h 01' 55'').
En el podio masculino acompañaron a Sabio, Santiago Lucaratolo (56' 49''), e Ignacio Braga Giménez (57' 34''). En tanto en el femenino, escoltaron a Vargas, Catalina Ghiretti (1h 04' 25''), y Guadalupe Ghiretti (1h 08' 03'').
La competencia, de carácter internacional, se desarrolló con múltiples modalidades y distancias: Sprint (Individual): 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote; y Standard (Individual): 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote. También estará la modalidad Individual Súper Sprint, Posta y Iron-Kid.
Más de 300 competidores participaron de la competencia, que volvió a posicionar a Mendoza como sede de grandes eventos deportivos, promoviendo la actividad física, el turismo deportivo y la integración social a través del deporte.
