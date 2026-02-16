El Triatlón Vendimia cumplió 40 años y convocó a más de 300 atletas en el Parque General San Martín

En el podio masculino acompañaron a Sabio, Santiago Lucaratolo (56' 49''), e Ignacio Braga Giménez (57' 34''). En tanto en el femenino, escoltaron a Vargas, Catalina Ghiretti (1h 04' 25''), y Guadalupe Ghiretti (1h 08' 03'').

polideportivo-triatlon vendimia-llegada-vargas (1) Emilia Vargas celebrando en la llegada del Triatlón Vendimia, en la puerta del Club Mendoza de Regatas, Parque General San Martín.

La competencia, de carácter internacional, se desarrolló con múltiples modalidades y distancias: Sprint (Individual): 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de trote; y Standard (Individual): 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote. También estará la modalidad Individual Súper Sprint, Posta y Iron-Kid.

Ver aquí todos los resultados

polideportivo-triatlon vendimia-natacion (1) La natación se realizó en el lago del Parque.

Más de 300 competidores participaron de la competencia, que volvió a posicionar a Mendoza como sede de grandes eventos deportivos, promoviendo la actividad física, el turismo deportivo y la integración social a través del deporte.

polideportivo-triatlon vendimia-ciclismo (1)

El tradicional Triatlón Internacional Vendimia celebró su 40ª edición en la Ciudad de Mendoza, consolidándose una vez más como una de las competencias combinadas de mayor continuidad y prestigio del país. La prueba se desarrolló en el Parque General San Martín, con la participación de atletas de distintos puntos de Argentina y del exterior.