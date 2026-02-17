Leandro Paredes no puede más: Boca y una decisión importante sobre su capitán

Una vez finalizado el partido, Leandro Paredes explicó qué sucedió en un momento que el Xeneize lo necesitaba más que nunca ya que iban en busca de romper la paridad y quedarse con los tres puntos: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol".

Leandro Paredes y el presente de Boca después del empate sin goles contra Platense.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 16, 2026

"Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre", explicó el mediocampista.

Leandro Paredes Boca extrañará a Leandro Paredes.

Boca tomó una decisión importante sobre su capitán

Boca Juniors rompió el mercado de pases al anunciar el regreso de Leandro Paredes al conjunto de la Ribera. Su llegada generó un impacto inmediato: se adueñó de la capitanía, del mediocampo y se transformó en el principal responsable de manejar los hilos del Xeneize, tanto en la faz defensiva como en la ofensiva.

Sin embargo, su rendimiento futbolístico viene mostrando un bajón significativo, directamente vinculado a problemas físicos. Desde su entorno revelaron que el mediocampista de la Selección argentina disputó los cinco partidos del Torneo Apertura jugando con dolor.

Embed Confirmado: Leo Paredes se pierde el partido con Racing por el esguince de tobillo derecho. Hay pocos días de recuperación y creen que lo mejor es parar para que se recupere bien.

— Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 17, 2026

Para colmo, el periodista Diego Monroig explicó que Paredes se infiltró para poder jugar ante Platense y que, de cara al partido frente a Racing, la indicación médica es que no lo haga.

De esta manera, se decidió que el mediocampista descanse y no jugará para enfrentar a la Academia.

Leandro Paredes Boca sufre la lesión de Paredes quien se perderá - al menos - dos partidos.

Boca vs. Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura

El Xeneize se verá la cara con la Academia el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 20 en la Bombonera; con trasmisión de TNT Sports Premium y HBO MAX (con la suscripción al Pack fútbol).

Leandro Paredes, además de no jugar frente a Racing, tampoco sería de la partida ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final, que se disputará el martes 24 de febrero en Salta.