Leandro Paredes no puede más: Boca y una decisión importante sobre su capitán

En el minuto 84 del partido entre Boca Juniors y Platense, disputado en La Bombonera, Leandro Paredes pronunció una frase que encendió las alarmas: "No puedo pisar", y solicitó el cambio al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ante la mirada estupefacta de los hinchas.
¡ALARMAS ENCENDIDAS! Leandro Paredes pidió el cambio y salió reemplazado en el cierre del Boca vs. Platense.
Por un instante, el estadio quedó sumido en un silencio ensordecedor, que rápidamente se transformó en un mar de dudas en torno a una posible lesión del capitán.
Leandro Paredes no puede más y Boca lo sufre
Luego de salir reemplazado por Milton Delgado, el mediocampista de la Selección argentina dio muestras de dolor en el banco de suplentes, situación que no hizo más que continuar preocupando a los hinchas de Boca.
Una vez finalizado el partido, Leandro Paredes explicó qué sucedió en un momento que el Xeneize lo necesitaba más que nunca ya que iban en busca de romper la paridad y quedarse con los tres puntos: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol".
"NO QUEDA OTRA QUE MEJORAR"
Leandro Paredes y el presente de Boca después del empate sin goles contra Platense.
"Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre", explicó el mediocampista.
Boca tomó una decisión importante sobre su capitán
Boca Juniors rompió el mercado de pases al anunciar el regreso de Leandro Paredes al conjunto de la Ribera. Su llegada generó un impacto inmediato: se adueñó de la capitanía, del mediocampo y se transformó en el principal responsable de manejar los hilos del Xeneize, tanto en la faz defensiva como en la ofensiva.
Sin embargo, su rendimiento futbolístico viene mostrando un bajón significativo, directamente vinculado a problemas físicos. Desde su entorno revelaron que el mediocampista de la Selección argentina disputó los cinco partidos del Torneo Apertura jugando con dolor.
Para colmo, el periodista Diego Monroig explicó que Paredes se infiltró para poder jugar ante Platense y que, de cara al partido frente a Racing, la indicación médica es que no lo haga.
De esta manera, se decidió que el mediocampista descanse y no jugará para enfrentar a la Academia.
Boca vs. Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura
El Xeneize se verá la cara con la Academia el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 20 en la Bombonera; con trasmisión de TNT Sports Premium y HBO MAX (con la suscripción al Pack fútbol).
Leandro Paredes, además de no jugar frente a Racing, tampoco sería de la partida ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, en el encuentro correspondiente a los 32avos de final, que se disputará el martes 24 de febrero en Salta.