A pesar del enojo de los hinchas, River estrenará una camiseta ante Ciudad de Bolívar

Hay polémica en River. Es que el club millonario estrenará este martes a las 22 ante Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina, una cuestionada camiseta alternativa que recibió críticas en las redes sociales.
Hay polémica en River. Es que el club millonario estrenará este martes a las 22 ante Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina, una cuestionada camiseta alternativa que recibió críticas en las redes sociales.
La tercera casaca de River recibió cargadas, pero de todas maneras el club usará esa prensa por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se jugará en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis.
La marca que viste al Millonario había anunciado la llegada de la nueva camiseta: "El retorno del icónico color violeta, ahora con la banda roja: un legado que se renueva". Pero no tuvo el resultado esperado.
Las repercusiones no fueron buenas y fue llamativo el silencio del club tras el anuncio, que no hizo ningún posteo en redes sociales relacionado de cuando podía ser usada la casaca.
La primera vez que se utilizó el color fue en un 3 a 0 ante Morón por el Metropolitano 1969. Trascendió que un socio de River en ese momento las compró en el exterior y las donó al club para que se utilicen. Sin embargo, otra versión de esa historia señala que fueron un regalo de la Fiorentina, que había jugado un amistoso en el Monumental contra la Selección Argentina en 1966.
En una época donde se suele volver a lo retro en los futboleros, que eligen camisetas de antiguas equipaciones de sus clubes, muchas marcas eligen en cada nuevo modelo tratar de realizar pequeños homenajes.
Lo cierto que la tercera casaca del elenco de Núñez será estrenada a pesar del enojo de los seguidores del club.