A pesar del enojo de los hinchas, River estrenará una camiseta ante Ciudad de Bolívar

Las repercusiones no fueron buenas y fue llamativo el silencio del club tras el anuncio, que no hizo ningún posteo en redes sociales relacionado de cuando podía ser usada la casaca.

nueva-camiseta-river-violeta1 A pesar del enjo de loc hinchas, River estrenará su nueva casaca.

La primera vez que se utilizó el color fue en un 3 a 0 ante Morón por el Metropolitano 1969. Trascendió que un socio de River en ese momento las compró en el exterior y las donó al club para que se utilicen. Sin embargo, otra versión de esa historia señala que fueron un regalo de la Fiorentina, que había jugado un amistoso en el Monumental contra la Selección Argentina en 1966.

En una época donde se suele volver a lo retro en los futboleros, que eligen camisetas de antiguas equipaciones de sus clubes, muchas marcas eligen en cada nuevo modelo tratar de realizar pequeños homenajes.

Lo cierto que la tercera casaca del elenco de Núñez será estrenada a pesar del enojo de los seguidores del club.

Los precios de la camiseta que estrenará River en la Copa Argentina: