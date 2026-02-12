Se despidió de Boca tras 10 años con un emotivo mensaje, pero sus compañeros le clavaron el visto

"Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón. Cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga", continuó el lateral.

"En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años 9 (emoji de copas) pero un amor para toda mi vida Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Esto es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo Boca Juniors", completó Frank Fabra en la previa de sumarse a Independiente Medellín.

Frank Fabra Frank Fabra ganó nueve títulos en Boca.

Frank Fabra, pero sus compañeros le clavaron el visto

El lateral colombiano recibió algunos mensajes de sus colegas en su publicación de Instagram, pero hubo un gran ausente: los referentes de Boca. Fue así que Nicolás Figal le escribió: "Te deseo lo mejor siempre, hermano"; Juan Barinaga expresó: "Lo mejor siempre amigo", Milton Giménez agregó: "Te extraño".

Entre sus ex compañeros se puede leer el mensaje de Aaron Molina quien le colocó el emoji de una cara con una lágrima y un corazón azul, mientas que Oscar Romero (mellizo de Ángel, actual jugador del Xeneize) lo tildó de "leyenda".

Publicación Frank Fabra Algunos ex compañeros en Boca le contestaron la publicación.

Además, Sebastián Villa, actual referente de Independiente Rivadavia, pero que compartió plantel con su compatriota en Boca sumó: "Mija, lo mejor siempre mi hermano.. Siempre pa adelante mamurri".