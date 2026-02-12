Se despidió de Boca tras 10 años con un emotivo mensaje, pero sus compañeros le clavaron el visto

Hace 10 años, un jugador colombiano de 24 años llegó a la Argentina con una valija cargada de expectativas, esperanzas y sueños, pero con más ilusiones que certezas, para firmar con Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del mundo. Jamás hubiera imaginado que levantaría nueve trofeos y que su rendimiento lo llevaría a la Selección de Colombia.
Dicen que "todo lo bueno llega a su fin" y, con 34 años, el lateral cafetero debió aceptar la decisión de la dirigencia de Boca, que le informó que no tendría continuidad en el club. Así, se despidió a través de las redes sociales, fuera de la cancha y lejos de los reflectores que lo vieron brillar.
Tras 10 años, se despidió de Boca con un sentido mensaje
Frank Fabra se despidió en las redes sociales del Mundo Boca para regresar alDeportivo Independiente Medellín, club donde estuvo antes de arribar al Xeneize: "Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años en Boca Juniors fueron eso: sentimiento puro. Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos".
"Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón. Cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga", continuó el lateral.
"En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años 9 (emoji de copas) pero un amor para toda mi vida Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Esto es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo Boca Juniors", completó Frank Fabra en la previa de sumarse a Independiente Medellín.
Frank Fabra, pero sus compañeros le clavaron el visto
El lateral colombiano recibió algunos mensajes de sus colegas en su publicación de Instagram, pero hubo un gran ausente: los referentes de Boca. Fue así que Nicolás Figal le escribió: "Te deseo lo mejor siempre, hermano"; Juan Barinaga expresó: "Lo mejor siempre amigo", Milton Giménez agregó: "Te extraño".
Entre sus ex compañeros se puede leer el mensaje de Aaron Molina quien le colocó el emoji de una cara con una lágrima y un corazón azul, mientas que Oscar Romero (mellizo de Ángel, actual jugador del Xeneize) lo tildó de "leyenda".
Además, Sebastián Villa, actual referente de Independiente Rivadavia, pero que compartió plantel con su compatriota en Boca sumó: "Mija, lo mejor siempre mi hermano.. Siempre pa adelante mamurri".