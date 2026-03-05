El mayor exportador de petróleo del mundo: ni Estados Unidos ni Venezuela

En marzo de 2026, por ejemplo, Saudi Aramco, la compañía estatal de petróleo del reino, proyectaba enviar cerca de 1,87 millones de barriles petróleo por día exclusivamente a China, su principal mercado asiático, en el marco de una estrategia para estimular la demanda mediante precios competitivos.

El mayor productor de petróleo del mundo (2)

Los principales exportadores de petróleo

Los datos comerciales del año 2025, que sirven como referencia más completa disponible para comparar exportaciones, colocan a Arabia Saudita firmemente como el líder global en exportaciones de crudo, con más de 16% del valor total del comercio internacional de petróleo en ese periodo.

Esa posición no se mantiene por casualidad: responde a décadas de inversiones en producción, transporte y acuerdos comerciales que han consolidado al reino como el corazón del mercado petrolero mundial.

Detrás de Arabia Saudita aparecen otros gigantes energéticos como

Rusia

Estados Unidos

los Emiratos Árabes Unidos

La huella saudí es difícil de igualar. Mientras que Rusia ha tenido que redirigir gran parte de sus ventas hacia Asia debido a sanciones occidentales, Arabia prosigue con una red de clientes diversificada que le asegura flujo constante de exportaciones, aunque los mercados globales estén sometidos a tensiones geopolíticas y fluctuaciones de precios.