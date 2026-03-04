El cocodrilo más grande del mundo: supera los seis metros

Medido oficialmente por expertos, Lolong alcanzó 6,17 metros de longitud (aproximadamente 20 pies y 3 pulgadas) y pesó unos 1.075 kilogramos (alrededor de 2.370libras), ganándose así el título de cocodrilo en cautiverio más grande jamás registrado según el Guinness World Records.

Lolong cocodrilo (1)

El final del cocodrilo más grande del mundo

La captura del cocodrilo se produjo después de dos años de esfuerzos para eliminar al animal considerado responsable de la muerte de una niña en el pantano de Agusan a principios de marzo de 2009, y posteriormente de la desaparición de un pescador cerca de la aldea de Bunawan. Lolong fue pesado en una báscula de camiones y se verificó que pesaba aproximadamente 1075 kg (2370 lb). Lolong falleció el 10 de febrero de 2013.

La historia del cocodrilo Lolong mezcla fascinación y controversia. Mientras que su tamaño lo convirtió en una atracción turística en el parque donde vivió, también abrió debates sobre el bienestar animal y las condiciones en que fue mantenido hasta su muerte, ocurrida en febrero de 2013 debido a complicaciones de salud, incluyendo neumonía.

Aunque Lolong es el récord verificado más impresionante, hay reportes y leyendas, algunas sin confirmación científica completa, de cocodrilos salvajes que podrían haber superado esos tamaños, incluso acercándose a los 7 metros, particularmente dentro de la especie de agua salada, cuyo límite natural estimado está alrededor de esa cifra.