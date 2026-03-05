Los días más esperados por los mendocinos pueden verse algo opacados por la presencia de lluvias y lloviznas. El pronóstico del tiempo indica que estas pueden ocurrir especialmente en la noche del sábado, durante el Acto Central de la Vendimia 2026. Recomendaron a los espectadores llevar abrigo, paraguas e impermeables.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa lluvias y lloviznas durante el Acto Central de la Vendimia 2026
El otoño se anticipó y trae un adelanto el fin de semana de Vendimia, según el pronóstico del tiempo. Esto podría complicar varios actos y a sus asistentes
La novedad la dio el doctor en meteorología Maximiliano Viale a Radio Nihuil, quien por estos días sigue bien de cerca lo que ocurrirá durante el fin de semana repleto de eventos de Vendimia, la mayoría al aire libre.
Desde este jueves la amplitud térmica será muy poca, ya que luego de una mínima que rondó los 20 grados, la máxima apenas alcanzará los 25 grados en la tarde.
Esto sucederá por lo menos hasta el domingo, como anticipo de la llegada del otoño.
Lluvias y lloviznas para la Vendimia, según el pronóstico del tiempo
"Se viene una seguidilla de días húmedos y nublados. Vamos a extrañar el sol", describió Viale. "Habrá mucha nubosidad y con posibilidad de lluvias y lloviznas".
El especialista indicó que el viernes será un día similar al de hoy, pero durante la noche hay una leve probabilidad de lloviznas que podrían afectar algún momento del recorrido de la Vía Blanca de las reinas.
El día que más preocupa al doctor en meteorología es el sábado, ya que hay una alta probabilidad de lluvias para la tarde o la noche, justo cuando se realice el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.
Viale indicó que estas lluvias pueden ser moderadas, continuas y con acumulación de agua. En ese caso, la recomendación para todos los espectadores que vayan al Frank Romero Day es que lleven abrigo, ropa impermeable y paraguas para evitar mojarse.
Para el domingo, cuando se realizará al mediodía la Vendimia Solidaria en la Estancia San Isidro y en la noche la repetición del Acto Central, el pronóstico del tiempo indica que se esperan lluvias y lloviznas intermitentes durante todo el día.