El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del otoño con un marcado descenso de temperatura

Pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Tal como dijo Maximiliano Viale, el resto de la semana parecerá más de otoño. El miércoles se espera una mínima de 17 grados y la máxima subirá a 27 o 28 grados.

El jueves se espera el ingreso de otro frente fresco que podría llegar acompañado de lloviznas, un día gris típico del otoño. Las temperaturas rondarán entre los 15 grados a los 20 grados. Estas condiciones se repetirán durante el viernes.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (23).jpeg El jueves y viernes se esperan días más frescos con máximas de 20 grados, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El sábado la nubosidad se disipará, por lo que se espera sol y un leve aumento de las máximas. Para el domingo en la noche, en la repetición del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvia.