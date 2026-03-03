Tras un lunes de pleno verano con una máxima de 35.7 grados, el pronóstico del tiempo en Mendoza cambia drásticamente desde este martes. El ingreso de una masa de aire más fría marcó el inicio de una seguidilla de días con tintes otoñales, ideales para sacar el abrigo liviano.
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada del otoño con un marcado descenso de temperatura
Luego del ingreso de viento del sur en la tarde del lunes, la temperatura bajó notoriamente y así se mantendrá, según el pronóstico del tiempo
Luego de las fuertes ráfagas de viento del sur en la tarde del lunes, hacia la noche refrescó bastante. Maximiliano Viale, doctor en meteorología, indicó a Radio Nihuil que este martes se espera que el termómetro alcance los 26 grados de máxima, con cielo algo nublado aunque se espera que se despeje hacia la tarde.
Esto significa un descenso de casi 10 grados en comparación al lunes, lo que se sintió desde primera hora de la mañana, y seguirá el viento del sur.
Pronóstico del tiempo para el resto de la semana
Tal como dijo Maximiliano Viale, el resto de la semana parecerá más de otoño. El miércoles se espera una mínima de 17 grados y la máxima subirá a 27 o 28 grados.
El jueves se espera el ingreso de otro frente fresco que podría llegar acompañado de lloviznas, un día gris típico del otoño. Las temperaturas rondarán entre los 15 grados a los 20 grados. Estas condiciones se repetirán durante el viernes.
El sábado la nubosidad se disipará, por lo que se espera sol y un leve aumento de las máximas. Para el domingo en la noche, en la repetición del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvia.