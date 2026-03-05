El día que un perro recorrió kilómetros con temperaturas bajo cero y entregó medicina que salvaría a un pueblo

La historia del perro que se convirtió en héroe y salvó a un pueblo

Lo que siguió fue una hazaña histórica conocida como la “Gran Carrera de la Misericordia” o la posta de suero de 1925. Varios equipos de perros se turnaron para transportar la medicina a lo largo de más de 1.000 kilómetros de territorio helado. Pero hubo un tramo que superó todos los límites.

Ese tramo fue liderado por Togo, un valiente Husky siberiano que, lejos de ser el más grande o el más imponente, demostró tener un corazón del tamaño del Ártico.

Perro Togo Togo es el primero por la izquierda en esta foto con su dueño.

Togo recorrió aproximadamente 420 kilómetros, el trayecto más largo y arriesgado de toda la misión. Guiado por su dueño y musher, Leonhard Seppala, el perro atravesó el traicionero hielo del estrecho de Norton, enfrentó tormentas blancas y soportó temperaturas que descendían por debajo de los -30 °C. Pues no era solo una carrera contra el frío. Era una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba sin el suero significaba más vidas en riesgo en Alaska.

Mientras otros equipos cubrían tramos más cortos, Togo asumió la parte más extensa y peligrosa del recorrido. Su resistencia física y su instinto para encontrar el camino en medio de la nada fueron decisivos. No había GPS, no había mapas digitales. Solo nieve, oscuridad y la intuición de un líder.

Su historia inspiró películas y libros, recordando que a veces el héroe no es quien cruza la meta, sino quien sostuvo el peso más grande en el camino. Tras la misión, el perro Togo disfrutó de una merecida jubilación en Maine, Estados Unidos, donde vivió rodeado de cariño hasta 1929.