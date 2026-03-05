A qué hora y dónde ver por TV a Franco Colapinto en la F1: se inicia el GP de Australia

Se terminó la espera. Franco Colapinto debutará como piloto titular de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. La agenda de actividades comenzará este jueves en el Circuito Albert Park, donde se abrirá la temporada 2026 que contará con 24 Grandes Premios y seis carreras en formato Sprint.
En el 2025,Franco Colapinto no pudo sumar ningún punto a bordo del A525 de Alpine, por ello toda la expectativa está puesta en este año con las inversiones que se vienen haciendo en la monoplaza que contará este 2026 con motor Mercedes.
Muchos cambios habrá este año en la Fórmula 1 gracias al nuevo reglamento implementando por la FIA. Autos más pequeños, aerodinámica diferente, el fin del DRS, motores con mayor porcentaje eléctrico y combustibles "verdes", son algunas de las modificaciones que tendrá este año la Máxima categoría del automovilismo. Una gran arca de desafíos para los pilotos que vienen acostumbrados a otra tipo de monoplazas.
Además, se producirá el debut de una nueva escudería: Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares. Un hecho histórico que ascenderá a 22 a los conductores en pista dentro del selecto grupo a nivel mundial.
La novedad del Gran Premio de Australia 2026
Por primera vez en la historia del deporte, una curva de un circuito de la Fórmula 1 llevará el nombre de una mujer. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la curva 6 del circuito de Albert Park en Melbourne llevará el nombre de Laura Mueller (ingeniera de carrera de Esteban Ocon en Haas) y Hannah Schmitz (jefa de estrategia de carrera en Red Bull). El Gran Premio de Australia les dará el honor de ser parte de la historia de la competencia.
El homenaje se enmarca en la iniciativa "In Her Corner", una colaboración entre Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation que tiene por objetivo inspirar a la próxima generación de ingenieros.
Franco Colapinto inicia su temporada de la Fórmula 1 en el GP de Australia: a qué hora y dónde ver por TV
El horario de la primera carrera de 2026 obligará a los fanáticos de Franco Colapinto a mantenerse en vilo durante la madrugada dada la diferencia horaria entre un país y el otro (14 horas).
Jueves 5 de marzo
Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina)
Viernes 6 de marzo
Práctica Libre 2: 2 a.m
Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
Clasificación: 2 a.m
Domingo 8 de marzo
Carrera: 1 a.m
Toda la programación del gran premio de Australia puede verse a través de Disney+ Premium y Fox Sports.