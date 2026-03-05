Costura DIY: cómo hacer un cubre cama para el colchón y evitar que se llene de mugre

colchón Un truco DIY de costura para proteger tu cama.

¿Por qué es importante cubrir el colchón? Esta pieza de tela es fundamental para mantener la tela y el colchón en general libre de alérgenos que pueden afectar tu salud, libre de transpiración, manchas y humedad.

El cubre colchón actúa como una barrera para el polvo, los ácaros, los fluidos que pueden traspasar la tela. Además, esta pieza de tela funciona como un regulador térmico que ayuda a disipar el calor, dependiendo de la tela de la que esté fabricada.

DIY paso a paso: cómo coser un cubre colchón en casa

Lo primero y principal es elegir una tela lo bastante gruesa y transpirable para que el cobertor dure más tiempo. Este DIY es bastante sencillo y se puede realizar tomando como guía una sábana que calce bien en el colchón.

Para comenzar con este DIY, prepara los materiales que vas a necesitar. Este cobertor de colchón se ajusta con elásticos y está fabricado con una tela rellena de guata. Toma las medidas de la cama teniendo en cuenta ancho, largo y alto. Corta las telas tal como se ve en el DIY. Es importante que el cobertor se ajuste muy bien al colchón para que no se corra cada vez que colocas las sábanas. Cose las piezas usando máquina de coser con una costura recta. Para finalizar con este DIY, coloca el elástico en todo el borde del cobertor para poder colocarlo en el colchón. Lo mejor es lavar el cobertor semanalmente o cada 15 días para remover la transpiración, las manchas y el mal olor.

Un DIY y algo más: cómo lavar un cobertor de colchón

cama Realiza un lavado y limpieza del colchón por lo menos cada dos semanas.

Para lavar el cobertor de colchón hay que tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Lo importante es actuar rápido ante cualquier mancha para poder lavarla fácilmente.

Ventila la cama y el colchón semanalmente para liberar la humedad y los malos olores. Para blanquear el cobertor y eliminar la suciedad, puedes remojarlo en una mezcla de vinagre y bicarbonato antes de ponerlo en el lavarropas.