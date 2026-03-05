Lionel Messi visitó a Donald Trump junto al plantel del Inter Miami: cómo fue el encuentro cumbre la Casa Blanca

messi trump 4

La confirmación oficial se dio a conocer cuando la Casa Blanca anunció en su agenda la visita del inter Miami a Trump, pero hasta que se produjo había dudas sobre si Messi y sus compañeros serían de la partida o solo irían los directivos, con David Beckham a la cabeza.

El ingreso de Leo Messi (actual capitán campeón del mundo y de la MLS) con Donald Trump (presidente de Estados Unidos) en la Casa Blanca.

En un momento de alta tensión en la política internacional, Messi visitó la Casa Blanca por primera vez porque, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

El rosarino debía viajar de todas maneras a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.