Lionel Messi visitó a Donald Trump junto al plantel del Inter Miami: cómo fue el encuentro cumbre la Casa Blanca

El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi quien asistió como parte de la delegación.
El encuentro es parte de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS) en 2025.
"Vienen con bombos y platillos de otros países, todo el mundo dice lo geniales que son, pero no siempre ganan. Este tipo llegó con bombos y platillos y ganó. Leo, tú llegaste y ganaste", le dijo Trump al capitán del conjunto de la Florida quien ingresó a la reunión junto al mandatario y el presidente del club, Jorge Mas.
La confirmación oficial se dio a conocer cuando la Casa Blanca anunció en su agenda la visita del inter Miami a Trump, pero hasta que se produjo había dudas sobre si Messi y sus compañeros serían de la partida o solo irían los directivos, con David Beckham a la cabeza.
En un momento de alta tensión en la política internacional, Messi visitó la Casa Blanca por primera vez porque, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.
El rosarino debía viajar de todas maneras a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.