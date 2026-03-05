¿Sabías que en Argentina existe la única bandera provincial que lleva en su diseño 5 franjas verticales?

Entre las banderas provinciales de Argentina hay una que se distingue inmediatamente por su diseño poco común. A diferencia de la mayoría, que presentan franjas horizontales o símbolos centrales, una provincia decidió adoptar un esquema de cinco franjas verticales que la vuelve única en el país.
Lo cierto es que cada uno de los territores nacionales son mucho más que un punto en el mapa; son un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En la sección de hoy te revelamos un dato único de la bandera de Santiago del Estero, un emblema cargado de historia, identidad y simbolismo que refleja el pasado cultural y religioso de una de las provincias más antiguas del territorio argentino.
Santiago del Estero: la única bandera argentina con cinco franjas verticales
La bandera santiagueña está compuesta por cinco franjas verticales con los colores celeste, blanco, rojo, blanco y celeste. En el centro se ubica una estrella roja de ocho puntas que rodea una cruz. Este particular diseño la convierte en la única de Argentina con cinco franjas verticales, algo que la diferencia claramente del resto de las insignias provinciales del país.
El emblema busca representar diferentes aspectos de la identidad local. Por un lado, los colores celeste y blanco remiten a la bandera nacional creada por Manuel Belgrano, mientras que el rojo simboliza el federalismo y las luchas históricas que marcaron el desarrollo político argentino.
En el centro del paño aparece una estrella roja federal de ocho puntas, un símbolo que alude a las antiguas tradiciones federales del país y a la participación histórica de la provincia en esos movimientos. Dentro de la estrella se encuentra una cruz, que representa la profunda raíz religiosa de la región y su vínculo con los primeros procesos de evangelización en el norte argentino y el sol incaico que se encuentra en medio de la bandera simboliza las raíces indoamericanas.
Estos elementos hacen que la bandera no solo sea visualmente distintiva, sino también una síntesis simbólica de la historia política, cultural y espiritual de la provincia.
Una provincia con un lugar especial en la historia argentina
La provincia de Santiago del Estero es conocida como la “Madre de Ciudades”, ya que desde su capital se organizaron numerosas expediciones que dieron origen a otras ciudades del actual territorio argentino. Además, su capital, Santiago del Estero, es considerada la ciudad más antigua del país, fundada en 1553 durante la época colonial.
Por eso, no sorprende que su bandera también tenga una identidad propia: un diseño único en Argentina con cinco franjas verticales que resume siglos de historia, tradiciones y luchas federales.