¿Sabías que en Argentina existe la única bandera provincial que lleva en su diseño 5 franjas verticales?

bandera santiago del estero La Ley 5355, sancionada en 1985, oficializó esta insignia provincial.

Santiago del Estero: la única bandera argentina con cinco franjas verticales

La bandera santiagueña está compuesta por cinco franjas verticales con los colores celeste, blanco, rojo, blanco y celeste. En el centro se ubica una estrella roja de ocho puntas que rodea una cruz. Este particular diseño la convierte en la única de Argentina con cinco franjas verticales, algo que la diferencia claramente del resto de las insignias provinciales del país.

El emblema busca representar diferentes aspectos de la identidad local. Por un lado, los colores celeste y blanco remiten a la bandera nacional creada por Manuel Belgrano, mientras que el rojo simboliza el federalismo y las luchas históricas que marcaron el desarrollo político argentino.

En el centro del paño aparece una estrella roja federal de ocho puntas, un símbolo que alude a las antiguas tradiciones federales del país y a la participación histórica de la provincia en esos movimientos. Dentro de la estrella se encuentra una cruz, que representa la profunda raíz religiosa de la región y su vínculo con los primeros procesos de evangelización en el norte argentino y el sol incaico que se encuentra en medio de la bandera simboliza las raíces indoamericanas.

bandera santiago del estero (2) La proporción de la bandera es de 2:5.

Estos elementos hacen que la bandera no solo sea visualmente distintiva, sino también una síntesis simbólica de la historia política, cultural y espiritual de la provincia.

Una provincia con un lugar especial en la historia argentina

La provincia de Santiago del Estero es conocida como la “Madre de Ciudades”, ya que desde su capital se organizaron numerosas expediciones que dieron origen a otras ciudades del actual territorio argentino. Además, su capital, Santiago del Estero, es considerada la ciudad más antigua del país, fundada en 1553 durante la época colonial.

Por eso, no sorprende que su bandera también tenga una identidad propia: un diseño único en Argentina con cinco franjas verticales que resume siglos de historia, tradiciones y luchas federales.