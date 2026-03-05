El cuero de Argentina, tras años, llega a uno de los mercados mas dinámicos de Asia

Estas habilitaciones no cayeron del cielo. Son el resultado de meses de negociaciones técnicas entre autoridades sanitarias de ambos países —el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina y los organismos veterinarios de Filipinas para acordar los requisitos y certificados necesarios para autorizar exportaciones seguras.

Cuero argentino (1)

La importancia de la apertura de Argentina a Filipinas

Antes de 2025, las exportaciones argentinas a Filipinas eran esporádicas y limitadas, incluso en productos que tradicionalmente consumen grandes volúmenes de alimentos importados. Pero este año marcó un hito estratégico cuando, por primera vez, productos cárnicos argentinos llegaron oficialmente a suelo filipino.

Para muchos productores y exportadores del interior del país, este nuevo acceso comercial abre una puerta gigante. Filipinas figura como el sexto mayor importador mundial de carne porcina, lo que implica que no se trata de un destino menor, sino de un mercado con consumo real y sostenido que puede absorber volúmenes significativos de producto argentino.

Argentina que deja de concentrar sus ventas externas en mercados tradicionales y empieza a tejer relaciones en Asia, África y más allá, buscando no solo exportar commodities, sino construir lazos económicos duraderos.