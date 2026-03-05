Japón mira a Argentina como su principal proveedor de gas a un costo más bajo

Japón es el segundo mayor importador mundial de GNL, detrás de China, y su matriz energética sigue mostrando una alta dependencia de este recurso. En este sentido, el país asiático busca diversificar sus fuentes de suministro como parte de su estrategia de seguridad energética. Lo cual es una oportundiad para Argentina.

Demanda GNL

Japón se suma a los potenciales socios interesados por el shale gas de Argetina

En un contexto de volatilidad en el mercado global de gas natural licuado (GNL), la Embajada de Argentina en Japón organizó un webinar que reunió a más de 60 representantes del sector energético nipón, organismos públicos y entidades financieras. Este encuentro sirvió de plataforma para que YPF presentara las oportunidades del megaproyecto Argentina LNG, posicionando a Vaca Muerta como un proveedor estratégico para la creciente demanda del mercado japonés.