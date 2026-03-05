Japón mira a Argentina como su principal proveedor de gas a un costo más bajo

Japón es el segundo mayor importador mundial de GNL, detrás de China, y su matriz energética sigue mostrando una alta dependencia de este recurso. En este sentido, el país asiático busca diversificar sus fuentes de suministro como parte de su estrategia de seguridad energética. Lo cual es una oportundiad para Argentina.
Japón se suma a los potenciales socios interesados por el shale gas de Argetina
En un contexto de volatilidad en el mercado global de gas natural licuado (GNL), la Embajada de Argentina en Japón organizó un webinar que reunió a más de 60 representantes del sector energético nipón, organismos públicos y entidades financieras. Este encuentro sirvió de plataforma para que YPF presentara las oportunidades del megaproyecto Argentina LNG, posicionando a Vaca Muerta como un proveedor estratégico para la creciente demanda del mercado japonés.
En torno a Vaca Muerta se están dando pasos significativos hacia la exportación. El proyecto Argentina LNG, liderado por YPF en conjunto con socios estratégicos, busca licuar gas natural para su envío a mercados internacionales. Con una capacidad prevista de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) en su etapa inicial, el proyecto aspira a captar la atención de las corporaciones de Japón, quienes evalúan la competitividad de los costos de producción argentinos frente a proveedores actuales como Australia.
La oportunidad de Argentina en Japón
Para Argentina LNG Japón representa una oportunidad importante. Vaca Muerta posee la segunda mayor reserva de shale gas del mundo. Esto le da una ventaja competitiva en volumen para abastecer contratos a gran escala, como los que busca Japón. Las empresas operadoras en la cuenca neuquina vienen demostrando mayor capacidad técnica y operativa para desarrollar estos recursos no convencionales de manera cada vez más eficiente, y esto inspira mayor confianza en los traders internacionales. Japón también mira esto con atención.