Yésica Marcos y su cumpleaños 40: la vida de la pionera y ex poseedora del título mundial supergallo AMB y OMB

Su carrera terminó viviendo en Chile, donde en 2014 se radicó buscando mayor actividad, ya que aquí no conseguía peleas y su actividad se ralentizó hasta llegar a cero. Pero en tierra trasandina, integrando el equipo de la Crespita Carolina Rodríguez, primer púgil de aquel país en ostentar un título mundial, no mejoró mucho, y en tres años hizo apenas tres peleas, dos de ellas por títulos ecuménicos de segundo orden, y sufriendo fallos localistas.

Posteriormente y acuciada por las deudas generadas en el vecino país, por falta de trabajo, tuvo una corta y menos rentable estadía en Villa Mercedes, San Luis, de donde fue "repatriada" por amigos y algún familiar, para volver a San Martín, donde inicialmente revivió los duros pasajes de su infancia. Luego llegaron un trabajo estable, formar pareja, y generar un entorno tranquilo y más feliz.

boxeo-yesica marcos-bicampeona (1) Yésica Marcos y su doble Título Mundial supergallo: de la AMB y la OMB.

Yésica Marcos: de campeona mundial a chofer profesional y el sueño de ser mamá

"Hoy cumplo cuarenta... son bastantes, ¿no?" -dijo jocosa Yesi, a lo que agregó: "Gracias a Dios, todo bien. Recien llego del trabajo", dijo orgullosa de su nueva profesión, de operaria en una planta de gas licuado envasado (Losper S.A.).

Sobre sus proyectos, donde deportivamente sólo juega al fútbol amateur en la Liga Sanmartiniana, señaló: "Ahora estoy preparándome a ver para cuando salimos a la calle con el profesional. Así puedo salir con el camión a la venta de garrafas a los negocios particulares".

También contó que estuvo de vacaciones por Bolivia, en un largo viaje terrestre con su pareja, una mujer ex policía, con quien tienen un proyecto hermoso: ser madres. "Estamos con el tema de la adopción y todo eso, así que estamos tranquilas", confesó.

boxeo-yesica marcos-futbol-san martin (1) La actividad deportiva de Yésica Marcos es ahora el fútbol, en la Liga Sanmartinian de Fútbol.

"Estamos viendo el tema de adoptar, pero le ponen miles de peros"

En esta nueva etapa, las peleas ya no son combates boxísticos, si no contra la burocracia. "Ahí estamos viendo el tema de adoptar, pero es complicado, porque le ponen miles de peros".

Muchos recuerdan que en pleno auge de su pelea, en el 2010 se anunció que entraba en receso por estar embarazada, lo que generó much ilusión en ella y muestras de simpatía entre propios y ajenos. Pero en agosto de ese año se supo que había perdido ese embarazo".

Sobre los intentos para ser mamá, fueron infructuosos. "No lo intenté mucho más. Y ahora, ya en los cuarenta, desistí", comentó respecto a la búsqueda de la maternidad por medio de la adopción.

Finalmente quiso agradecer los muchos saludos que recibió por su cumpleaños este jueves. "Quiero saludar a la gente de mi trabajo, Losper S. A., a los amigos y a la Municipalidad de San Martín, que me ayudaron con los trámites para sacar el carnet profesional".