Si aparece un bicho bolita en tu jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

En términos energéticos, su presencia puede interpretarse como un ciclo que se cierra para dar paso a otro más próspero, una limpieza energética en el entorno, protección y adaptación por su capacidad de enrollarse y resguardarse. Además, al estar ligado a la humedad y la tierra, representa la conexión con lo esencial: las raíces, la estabilidad y el crecimiento sostenido.

Qué significa que este bichito ande por tu casa

Más allá de cualquier creencia, el bicho bolita cumple una función ecológica clave. Es un descomponedor natural, lo que significa que ayuda a degradar hojas secas, restos vegetales y materia orgánica, transformándolos en nutrientes que enriquecen el suelo.

bicho bolita (5) Su nombre más popular, bichos bola, proviene de su capacidad para hacerse una bola, como los armadillos.

Entre sus beneficios más importantes están:

Mejora la calidad del suelo.

Favorece la aireación de la tierra.

Participa en el reciclaje natural de nutrientes.

Indica que el ecosistema del jardín está sano.

En otras palabras, si están presentes en tu jardín, es muy probable que el ambiente esté equilibrado y libre de químicos agresivos. En condiciones normales, no representan una plaga peligrosa. Solo podrían convertirse en un inconveniente si hay exceso de humedad constante o acumulación de materia orgánica sin control. En ese caso, más que eliminarlos, conviene revisar el drenaje y la ventilación del espacio.