Salud 2026: cómo la inteligencia artificial ayuda a detectar deterioro cognitivo en etapas tempranas

Los dispositivos wearables y entornos inteligentes pueden monitorear a las personas mayores de forma continua.

Por su parte, revisiones sistemáticas sobre Inteligencia Artificial y wearables destacan que los dispositivos que registran hábitos de sueño, actividad física y ritmos circadianos generan biomarcadores digitales capaces de detectar cambios conductuales sutiles asociados con la aparición de deterioro cognitivo.

Biomarcadores y neuroimagen con IA

Además de los modelos basados en datos demográficos y conductuales, la combinación de IA con neuroimagen está revolucionando los diagnósticos tempranos. La inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes cerebrales (como resonancias magnéticas y otras técnicas de imagen) ha mostrado resultados prometedores en la identificación de patrones que anticipan la aparición de enfermedades neurodegenerativas años antes de que los síntomas sean evidentes. Esto incluye modelos multimodales que integran distintos tipos de biomarcadores y estudios funcionales del cerebro.

Herramientas más accesibles, como algoritmos que analizan patrones de voz o variaciones en el comportamiento del habla, también se están explorando como métodos no invasivos para la detección precoz de deterioro cognitivo, con modelos que logran niveles relevantes de predicción.

Wearables, entornos inteligentes y monitorización continua

La investigación en inteligencia artificial no se limita a pruebas clínicas puntuales: los dispositivos wearables y entornos inteligentes pueden monitorear a las personas mayores de forma continua. Según revisiones recientes, la combinación de sensores corporales, datos de actividad cotidiana y algoritmos de IA crea un perfil comportamental que puede indicar riesgo de deterioro cognitivo antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Permite captar señales sutiles como cambios en los ciclos de sueño, patrones de movimiento o comportamiento social.

Este enfoque permite captar señales sutiles —como cambios en los ciclos de sueño, patrones de movimiento o comportamiento social— que los exámenes tradicionales no detectan fácilmente, abriendo puertas a estrategias preventivas más amplias.

La integración de inteligencia artificial en salud está transformando la manera en que entendemos la detección del deterioro cognitivo en adultos mayores. Más allá de diagnosticar a quienes ya presentan síntomas, estas tecnologías permiten identificar riesgos años antes, lo que podría cambiar el curso de tratamientos o intervenciones preventivas.