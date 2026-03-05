Cómo funcionan los robots sociales con inteligencia artificial que acompañan a adultos mayores

Cámaras RGB-D o de profundidad que captan gestos y posición corporal.

Módulos de micrófono para captar voz y comandos verbales.

Sensores táctiles o de proximidad para detectar contacto físico o la presencia cercana de una persona.

Esta combinación permite que el robot “perciba” a las personas y responda en consecuencia, por ejemplo, al reconocer cuando alguien habla o cuando se acerca para interactuar.

robots-inteligencia-artificial-robotics Estudios realizados por Intuition Robotics, en colaboración con instituciones como las universidades de Cornell y de Duke, muestran una mejora notable del bienestar emocional de los usuarios de los robots sociales que utilizan inteligencia artificial. Crédito: Intuition Robotics. © Intuition Robotics Inc. 2025

Actuadores y movimiento: el cuerpo técnico de los robots

Una vez interpretadas las señales del entorno, el robot usa actuadores para realizar acciones físicas:

Motores y servomecanismos que permiten movimientos suaves de brazos, cabeza o ruedas.

Vibraciones o retroalimentación física que pueden simular gestos o comportamientos interactivos.

Estos actuadores transforman las señales electrónicas en acciones perceptibles, lo que hace posible que un robot salude, señale objetos o acompañe físicamente a la persona.

Aprendizaje adaptativo: robots que “aprenden” de la interacción

A diferencia de los robots programados de forma rígida, los sistemas más avanzados integran formas de aprendizaje adaptativo.

Esto implica que:

El robot registra interacciones pasadas.

Ajusta su comportamiento según las preferencias del usuario.

Puede modular el tono de voz, la frecuencia de interacción o el tipo de actividades sugeridas con el tiempo.

Estudios sobre reconocimiento emocional en robótica social describen sistemas que combinan aprendizaje automático con entrada de múltiples señales (voz, gestos o expresiones) para responder de forma más natural.

ARI-pal robot ARI el robot social de la empresa PAL Robotics. Crédito: PAL Robotics. PAL Robotics

Reconocimiento de voz y diálogo natural

El reconocimiento de voz permite a los robots sociales convertir palabras habladas en acciones o respuestas relevantes. Tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (NLP) interpretan lo que dice el usuario y generan respuestas contextuales, lo que hace posible que un robot:

Entienda comandos simples (“tráeme música”).

Responda preguntas básicas.

Mantenga una conversación corta o diga frases que fomenten interacción social.

Este tipo de procesamiento es clave para que la relación con el robot se sienta más humana y menos mecánica, especialmente para adultos con menor familiaridad tecnológica.

Los robots sociales con inteligencia artificial combinan sensores, actuadores, aprendizaje adaptativo y reconocimiento de voz para ir más allá de las funciones puramente mecánicas y ofrecer acompañamiento emocional y práctico.

Cada una de estas tecnologías contribuye a una interacción más natural y personalizada, lo que no solo ayuda a combatir la soledad, sino que redefine la forma en que la tecnología puede apoyar la autonomía y el bienestar de los adultos mayores.