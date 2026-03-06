Fue relegado por Marcelo Gallardo y su padre apuntó contra el Muñeco tras su salida de River

En su discurso, manifestó su deseo de que Eduardo Coudet le devuelva los minutos que perdió en el tramo final de la era de Marcelo Gallardo.

"Paulo está bien, pasaba por un tema de que perdió el puesto y venía de más atrás'', explicó. A su vez, a añadió: "Acá ya depende del entrenador. Paulo siempre tuvo la disposición para entrenar, aquí no pasa por él el tema".

Acto sigo, disparando contra el DT más ganador en la historia del Millonario, Ítalo Díaz soltó: "Creo que a lo mejor Gallardo hizo algo y no resultó”.

Paulo Díaz Ítalo, padre de Paulo Díaz, habló a días de la presentación oficial de Eduardo Coudet.

Cambiando de página y refiriéndose al nuevo ciclo de Coudet, mencionó: "Ahora hay entrenador nuevo, vendrá con su idea, vaya a saber lo que él quiere. Ojalá esté dentro de sus planes Paulo. Y si no, tendrá que pelearla y esperar qué pasa cuando termine el campeonato''.

Cuándo debuta Chacho Coudet

Con la postergación de la fecha 9, Eduardo Coudet se encontró con una semana seguida de trabajo. El próximo jueves, ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, el Chacho tendrá su estreno como DT de River.

"Tenemos un gran plantel, el fútbol son momentos, necesitamos recuperar niveles, necesitamos la ayuda del hincha desde el 'resetear', este club exige mucho pero necesitamos resetear y arrancar de cero todos juntos", expresó el DT en conferencia de prensa.

Conocedor de lo que es el mundo River, lanzó: "Sé lo que conlleva estar acá, en este lugar y hay que ganar campeonatos. No necesito ningún tipo de cobertura, ni esquivar ningún tipo de responsabilidad. Estar acá es así".

coudet 1 Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River.

Al ser consultado sobre sus futbolistas, respondió: "No quiero pararme en ningún caso individual, sino en la importancia de cada uno de los jugadores que integra este plantel que por algo están acá y tienen sus méritos para estar acá".

"A muchos jugadores (del plantel) los quise tener, nunca tuve plata para tenerlos. Muchas jugadores son de mi gusto y estoy convencido que si encontramos la mejor versión de cada uno, este equipo va a estar muy bien", sentenció Coudet.