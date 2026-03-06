Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
En Boca le bajaron el pulgar y su futuro podría estar en Inglaterra

El futbolista fue relegado en la era de Miguel Ángel Russo. Abandonó Boca a mediados del 2025 y hoy interesa en Inglaterra.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El futbolista fue parte del equipo de Boca que fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023.

A finales del mes de agosto, Marcelo Saracchi llegó a un acuerdo para abandonar Boca y comenzar con su aventura en el Viejo Continente. Relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, el uruguayo encontró una salida a préstamo al Celtic de Escocia.

Y si bien falta tiempo para que se cumpla su cesión (es por 12 meses), en el Xeneize ya comienzan a contemplar su situación. Juan Román Riquelme y compañía no lo tienen en sus planes y ven con buenos ojos que se marche de la institución para así poder liberar un cupo de extranjeros.

saracchi
Marcelo Saracchi debe volver a Boca en junio, tras su pr&eacute;stamo en Europa.

Marcelo Saracchi, lejos de Boca y con futuro ¿en Inglaterra?

La estadía de Saracchi en Boca no terminó de la mejor manera. El lateral quedó marginado del plantel tras el Mundial de Clubes y, como consecuencia, emigró a mediados de la temporada 2025.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, su regreso está previsto para los próximos meses, pero la intención de todas las partes es encontrar una salida inmediata.

Marcelo Tejera, representante de Saracchi, rompió el silencio y reveló que existe interés por el uruguayo en diferentes mercados del mundo.

Según explicó en diálogo con Minuto 1, el lateral izquierdo suena como posible refuerzo en las dos potencias de su país (Nacional y Peñarol) y, también, en el Viejo Continente.

“Lo buscaron de Nacional y Peñarol”, comenzó el agente. Sin embargo, la noticia que más impacto generó fue la chance de que desembarque en la Premier League: "Tiene posibilidades de ir a un equipo de Inglaterra que ya inició contactos".

Los números de Saracchi en Boca

El lateral izquierdo, que supo defender la camiseta de River, llegó a Boca en agosto del 2023:

  • Partidos jugados: 52
  • Goles: 4
  • Asistencias: 5
  • Títulos: 0

El cupo de extranjeros en Boca

La venta de Marcelo Saracchi significaría para Boca una bocanada de aire. La institución ve con buenos ojos su salida para liberar el cupo de extranjeros en el plantel.

Actualmente, el plantel cuenta con nombres de peso que ocupan estos lugares:

  • Edinson Cavani
  • Ander Herrera
  • Carlos Palacios
  • Ángel Romero

Vale recordar que la normativa de la AFA permite hasta seis futbolistas extranjeros por plantel, aunque solo cinco pueden firmar la planilla en cada partido.

