En Boca le bajaron el pulgar y su futuro podría estar en Inglaterra

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, su regreso está previsto para los próximos meses, pero la intención de todas las partes es encontrar una salida inmediata.

Marcelo Tejera, representante de Saracchi, rompió el silencio y reveló que existe interés por el uruguayo en diferentes mercados del mundo.

Según explicó en diálogo con Minuto 1, el lateral izquierdo suena como posible refuerzo en las dos potencias de su país (Nacional y Peñarol) y, también, en el Viejo Continente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2029941795820323321&partner=&hide_thread=false Marcelo Tejera, representante de #Saracchi en @CarveDeportiva:



“Marcelo Saracchi tiene posibilidades de ir a un equipo de Inglaterra que se contactó conmigo y también a un club de Brasil.



Tengo planeada una reunión con el director general del Celtic porque también busca… pic.twitter.com/BRpl7jiRP2 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 6, 2026

“Lo buscaron de Nacional y Peñarol”, comenzó el agente. Sin embargo, la noticia que más impacto generó fue la chance de que desembarque en la Premier League: "Tiene posibilidades de ir a un equipo de Inglaterra que ya inició contactos".

Los números de Saracchi en Boca

El lateral izquierdo, que supo defender la camiseta de River, llegó a Boca en agosto del 2023:

Partidos jugados: 52

Goles: 4

Asistencias: 5

Títulos: 0

El cupo de extranjeros en Boca

La venta de Marcelo Saracchi significaría para Boca una bocanada de aire. La institución ve con buenos ojos su salida para liberar el cupo de extranjeros en el plantel.

Actualmente, el plantel cuenta con nombres de peso que ocupan estos lugares:

Edinson Cavani

Ander Herrera

Carlos Palacios

Ángel Romero

Vale recordar que la normativa de la AFA permite hasta seis futbolistas extranjeros por plantel, aunque solo cinco pueden firmar la planilla en cada partido.