Un problema: Godoy Cruz deberá presentar defensa tras los incidentes ante Deportivo Madryn

godoy cruz- Deportivo Madryn.

El Tomba tras el parate en el fútbol argentino volverá a jugar de local ante Ferro. Este encuentro deberá disputarse el sábado 14 de marzo desde las 18 y corresponde a la 5ta fecha.

Habrá que ver qué acontece en las próximas horas con relación a si Godoy Cruz recibe una sanción.

Desde el club tombino son optimistas que el próximo encuentro ante Ferro se dispute en el Feliciano Gambarte.

Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad, fue claro sobre los incidentes y dijo que los que generaron los incidentes serán sancionados. "Los que ingresen al campo de juego y generen actos de violencia, les vamos a caer con toda la fuerza de la ley”, expresó.

Desde el Ministerio de Seguridad trabajarán con la identificación de los involucrados que generaron los incidentes en el Feliciano Gambarte.

Lo que viene para Godoy Cruz