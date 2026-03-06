Un problema: Godoy Cruz deberá presentar defensa tras los incidentes ante Deportivo Madryn

El Tribunal de Disciplina de la AFA emplazó a Godoy Cruz por algunos incidentes que se registraron tras el partido con Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte, por la 3ra fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido fue dirigido por Maximiliano Macheroni.
Al término del partido los hinchas manifestaron su enojo y algunos de ellos invadieron el campo de juego, por ello la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. La situación generó momentos de tensión cuando el personal de seguridad intervino para resguardar al plantel y cuerpo técnico.
Godoy Cruz deberá presentar una defensa sobre lo sucedido el pasado domingo, para lo que tendrá un plazo de cinco días hábiles. Una vez presentado el descargo los encargados del tribunal decidirán si el Tomba será sancionado.
El Tomba tras el parate en el fútbol argentino volverá a jugar de local ante Ferro. Este encuentro deberá disputarse el sábado 14 de marzo desde las 18 y corresponde a la 5ta fecha.
Habrá que ver qué acontece en las próximas horas con relación a si Godoy Cruz recibe una sanción.
Desde el club tombino son optimistas que el próximo encuentro ante Ferro se dispute en el Feliciano Gambarte.
Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad, fue claro sobre los incidentes y dijo que los que generaron los incidentes serán sancionados. "Los que ingresen al campo de juego y generen actos de violencia, les vamos a caer con toda la fuerza de la ley”, expresó.
Desde el Ministerio de Seguridad trabajarán con la identificación de los involucrados que generaron los incidentes en el Feliciano Gambarte.
Lo que viene para Godoy Cruz
5ta fecha sábado 14 de marzo a las 18 vs. Ferro (de local)
6ta fecha sábado 21 de marzo a las 21 vs. Chaco For Ever (de visitante)
7ma fecha domingo 29 de marzo a las 17 Deportivo Maipú (V)