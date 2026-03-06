Netflix dispone de un catálogo repleto de ofertas de series y películas pensado para tener todo tipo de opción. Una serie coreana ha logrado enamorar a los suscriptores de la mano de una historia que combina drama y romance, todo en un contexto de época y que apenas tiene una duración de 20 capítulos en total: El afecto del rey.
La rompe en Netflix: es coreana, de 20 capítulos y de época
La serie se ha convertido en una de las ofertas coreanas más exitosas de Netflix, de la mano de un relato muy dramático
No queda dudas de que el 2025 fue el año de las series y películas coreanas dentro del catálogo de Netflix, y todo apunta a que el 2026 esto se replicará, porque la tendencia de los suscriptores así lo muestra. La serie ha logrado destacarse en una plataforma que se ha plagado de relatos de este país, y ha sido gracias a una historia que principalmente se diferencia por ser de época.
Hay que saber que esta serie no es nueva, ni que se estrenó hace algunos meses, sino que fue la primera serie coreana en la historia en ganar el premio a Mejor Telenovela en los International Emmy Awards en el 2022. Esta oferta subió la vara entre las historias coreanas que fueron estrenandose tiempo después, y que llegaron a Netflix.
Las series coreanas que cuentan con una historia de romance o drama, ya de por sí funciona entre los suscriptores de Netflix, pero al ser de época, subió el nivel y terminó enamorando a la gente. Si bien sus capítulos no son los más cortos, los 20 capítulos que la componen pasarán volando gracias a un relato que te sumerge por completo en ella.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2021, y desde entonces es una de las historias dramáticas coreanas mejores valoradas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El afecto del rey
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de época de 20 capítulos, El afecto del rey centra su historia: "Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y el deber de mantener en secreto su identidad... y su primer amor".
En Netflix abundan las series y películas de producción coreana, pero muy pocas que estén ambientadas en una época antigua.
Netflix: reparto la serie El afecto del rey
- Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi
- Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon
- Nam Yoon-soo como Lee Hyun
- Choi Byung-chan como Kim Ga-on
- Bae Yoon-kyung como Shin So-eun
- Jung Chae-yeon como No Ha-kyung
- Yoon Je-moon como Han Ki-jae
- Lee Pil-mo como Rey Hyejong
- Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda
- Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim
- Choi Myung-bin como Lee Hwi / Dam-yi (joven)
- Ko Woo-rim como Jung Ji-woon (joven)
Dónde ver la serie El afecto del rey, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.
- España: la serie El afecto del rey se puede ver en Netflix.