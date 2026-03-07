Una buena y dos malas en Indian Wells para los argentinos Camilo Ugo Tomás Etcheverry y Solana Sierra

El cierre de la jornada del viernes por la segunda ronda del torneo Masters 1000 de Indian Wells, deparó un triunfo y dos derrotas para los tenistas argentinos que participan en este certamen, el primero de los de esta categoría del ATP Tour.
Hubo un triunfo y dos derrotas en la 2ª ronda del Masters de Indian Wells para los argentinos Camilo Ugo, Etcheverry y Solana Sierra. Quiénes juegan este sábado
El cierre de la jornada del viernes por la segunda ronda del torneo Masters 1000 de Indian Wells, deparó un triunfo y dos derrotas para los tenistas argentinos que participan en este certamen, el primero de los de esta categoría del ATP Tour.
El porteño Camilo Ugo Carabelli 67° en el ranking) perdió con el 28° sembrado estadounidense Brandon Nakashima (30° ATP) por 6-3 y 6-4 en 1 hora 13 minutos de juego. También cayó Tomás Etcheverry (31°) ante el canadiense Denis Shapovalev (39°) por 6-3, 2-6, 7-6(2), tras 2 h 38' de intenso partido.
La nota positiva de la ronda fue que la mejor raqueta argentina del circuito femenino de la WTA, Solana Sierra (65°), levantó un juego adverso para derrotar a la local Peyton Stearns (48°) por 7-5 y 7-5 y deberá enfrentarse a la rusa y octava mejor jugadora del mundo Mirra Andreyeva.
Solana Sierra logró un éxito fundamental en su primera incursión en Indian Wells y se metió en la segunda ronda.
Lo hizo frente a Stearns, que viene de ser campeona del WTA 250 de Austin y había comenzado el partido con un gran nivel al servicio, además de conectar potentes devoluciones ante el segundo saque de la argentina, que le dio una ventaja de 4-1 en los primeros parciales.
Este sábado tendrá su debut Francisco Cerúndolo (19) ante el francés Benjamin Bonzi, surgido de la qualy, no ante de las 11, hora de nuestro país. También se programaron los partidos de Sebastián Báez (53°), contra el checo Jiri Lehecka (23°); Juan Cerúndolo (70°) frente al francés Arthur Rinderknech (28°) y Sierra ante Andreeva, respectivamente.
Todos los partidos del Masters 1000 de Indian Wells se pueden ver por ESPN y Disney Plus.