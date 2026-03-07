Una buena y dos malas en Indian Wells para los argentinos Camilo Ugo Tomás Etcheverry y Solana Sierra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WTA/status/2029807331018408356&partner=&hide_thread=false Never back down, NEVER WHAT?



Solana Sierra overcomes Stearns in a tight battle 7-5, 7-5! She will face the defending champion, Mirra Andreeva, in Round 2 #TennisParadise pic.twitter.com/h6yHRHEbdp — wta (@WTA) March 6, 2026

Solana Sierra logró un éxito fundamental en su primera incursión en Indian Wells y se metió en la segunda ronda.

Lo hizo frente a Stearns, que viene de ser campeona del WTA 250 de Austin y había comenzado el partido con un gran nivel al servicio, además de conectar potentes devoluciones ante el segundo saque de la argentina, que le dio una ventaja de 4-1 en los primeros parciales.

Los partidos de este sábado en Indian Wells

Este sábado tendrá su debut Francisco Cerúndolo (19) ante el francés Benjamin Bonzi, surgido de la qualy, no ante de las 11, hora de nuestro país. También se programaron los partidos de Sebastián Báez (53°), contra el checo Jiri Lehecka (23°); Juan Cerúndolo (70°) frente al francés Arthur Rinderknech (28°) y Sierra ante Andreeva, respectivamente.

Todos los partidos del Masters 1000 de Indian Wells se pueden ver por ESPN y Disney Plus.