La cruda confesión de Valentín Castellanos, hoy en el West Ham: "Algunas veces no comía"

Lejos de frustrarse, el Taty Castellanos tomó una decisión que fue clave para estar jugando hoy en la mejor liga del mundo: "Llegué a Mendoza y le pedí a mi mamá que me pague un gimnasio. Futbolísticamente estaba bien, pero me faltaba físico", reconoció quien también ha sido jugador de Universidad de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC de Estados Unidos, Girona de España, Lazio de Italia y la Selección argentina.

castellanos 2 El Taty no bajó los brazos y llegó a la mejor liga del mundo.

West Ham, con Taty Castellanos, juega por la FA Cup

West Ham, con Valentín Castellanos, jugará este lunes a las 16.30 hora argentina ante Brentford por la 5ta ronda de la FA Cup, el torneo más antiguo del fútbol mundial.

El Taty acumula 3 goles en sus primeros 11 partidos en un equipo que está en plena lucha por la permanencia en la Premier League (está 18vo con los mismos puntos que el 17mo) y buscará el pasaje a los cuartos de final de la FA Cup instancia a la que ya están clasificados Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton, Leeds y el modesto Port Vale, de la 3ra categoría del fútbol inglés (Football League One).