La cruda confesión de Valentín Castellanos, hoy en el West Ham: "Algunas veces no comía"

Valentín Castellanos, actual delantero del West Ham en la Premier League de Inglaterra, hizo una cruda confesión respecto de sus inicios en el fútbol en la previa del encuentro de este lunes ante Brentford por la FA Cup.
"En River quedé la primera vez. La segunda me rechazaron: me dijeron que estaba muy flaquito", reveló el futbolista mendocino que fue transferido a su actual club a cambio de 29 millones de euros.
"Yo venía de la Liga Mendocina, imaginate", dijo el ex Leonardo Murialdo a TNT Sports antes de confesar: "Algunas veces no comía y fui a competir contra pibes de las inferiores de River que estaban todo el día en el gimnasio".
Lejos de frustrarse, el Taty Castellanos tomó una decisión que fue clave para estar jugando hoy en la mejor liga del mundo: "Llegué a Mendoza y le pedí a mi mamá que me pague un gimnasio. Futbolísticamente estaba bien, pero me faltaba físico", reconoció quien también ha sido jugador de Universidad de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC de Estados Unidos, Girona de España, Lazio de Italia y la Selección argentina.
West Ham, con Valentín Castellanos, jugará este lunes a las 16.30 hora argentina ante Brentford por la 5ta ronda de la FA Cup, el torneo más antiguo del fútbol mundial.
El Taty acumula 3 goles en sus primeros 11 partidos en un equipo que está en plena lucha por la permanencia en la Premier League (está 18vo con los mismos puntos que el 17mo) y buscará el pasaje a los cuartos de final de la FA Cup instancia a la que ya están clasificados Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton, Leeds y el modesto Port Vale, de la 3ra categoría del fútbol inglés (Football League One).