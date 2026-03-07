Netflix ha creado un catálogo de series y películas que mezcla títulos muy interesantes con una enorme cantidad de opciones. Esta serie ha logrado ser una de las historias policiales más elegidas de los últimos años, y lo ha hecho con 6 capítulos que se ganaron el aplauso de todos los suscriptores: Lauchhammer: Muerte en Lusacia.
La serie alemana que arrasa en Netflix con 6 capítulos
La serie se ha convertido en un éxito mundial dentro de la plataforma de Netflix, con un policial de primer nivel
Con el paso de los últimos años, Alemania se convirtió en un productor de excelencia de series y películas del género policial y misterio para el catálogo de Netflix. Esta serie es el claro ejemplo de ello, transformandose en un ícono del género y sumando miles de reproducciones a diario, a pesar de no ser nueva.
La serie utiliza una colorimetría fría, con predominancia de grises, azules y ocres, para transmitir la sensación de oscuridad, algo que se ve mucho en las producciones de este país. Los elementos que complementan las historias suelen ser de gran interés para los suscriptores de Netflix, y esta historia hasta se lleva a cabo en la ciudad real.
La intriga y el misterio están presentes en esta serie desde el minuto uno, y es por eso que se la considera como uno de los relatos más cortos e intensos del género en Netflix. 6 capítulos le han bastado para mantenerse vigente durante años y contar con enormes valoraciones.
La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces compite por ser de los mejores relatos alemanes.
Netflix: de qué va la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 6 capítulos, Lauchhammer: Muerte en Lusacia centra su historia en: "Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado".
Esta serie alemana lleva más de 3 años, siendo una de las mejores ofertas policiales de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Lauchhammer: Muerte en Lusacia
- Mišel Matievi
- Odine Johne
- Marc Hosemann
- Ella Lee
- Jacob Matschenz
- Lucas Gregorowicz
- Uwe Preuss
- Kai Ivo Baulitz
- Malik Blumenthal
Dónde ver la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Close to Home: Murder in the Coalfield se puede ver en Netflix.
- España: Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.