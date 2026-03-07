La serie alemana que arrasa en Netflix con 6 capítulos

La intriga y el misterio están presentes en esta serie desde el minuto uno, y es por eso que se la considera como uno de los relatos más cortos e intensos del género en Netflix. 6 capítulos le han bastado para mantenerse vigente durante años y contar con enormes valoraciones.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces compite por ser de los mejores relatos alemanes.

Embed - Lauchhammer: Muerte en Lusacia | Trailer

Netflix: de qué va la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 6 capítulos, Lauchhammer: Muerte en Lusacia centra su historia en: "Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado".

Esta serie alemana lleva más de 3 años, siendo una de las mejores ofertas policiales de Netflix.

muerte en lusacia 3

Reparto de la serie de Netflix, Lauchhammer: Muerte en Lusacia

Mišel Matievi

Odine Johne

Marc Hosemann

Ella Lee

Jacob Matschenz

Lucas Gregorowicz

Uwe Preuss

Kai Ivo Baulitz

Malik Blumenthal

Dónde ver la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia, según la zona geográfica